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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Wolffas išskyrė Antonelli ir negailėjo kritikos konkurentams: „Toks požiūris jau mirė“

2026-11-02 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 18:58
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Toto Wolffas po Kimi Antonelli triumfo negailėjo pagyrų savo auklėtiniui ir pasiuntė aštrią žinutę kitiems „Formulės 1“ pilotams. „Mercedes“ vadovas 20-metį italą pavadino pavyzdžiu jaunajai kartai ir sukritikavo savanaudiškus, nuolat besiskundžiančius lenktynininkus. T. Wolffas pabrėžė, kad jo auklėtinis išsiskiria ne tik talentu, bet ir požiūriu į lenktynes, pagarba varžovams bei kuklumu. Pasak „Mercedes“ vadovo, toks lenktynininko įvaizdis turėtų pakeisti anksčiau dominavusį požiūrį, kai svarbiausia buvo pergalė bet kokia kaina.

Maxas Verstappenas, Kimi Antonelli ir Lewisas Hamiltonas | EPA nuotr.
GALERIJA (34)

Toto Wolffas po Kimi Antonelli triumfo negailėjo pagyrų savo auklėtiniui ir pasiuntė aštrią žinutę kitiems „Formulės 1“ pilotams. „Mercedes“ vadovas 20-metį italą pavadino pavyzdžiu jaunajai kartai ir sukritikavo savanaudiškus, nuolat besiskundžiančius lenktynininkus. T. Wolffas pabrėžė, kad jo auklėtinis išsiskiria ne tik talentu, bet ir požiūriu į lenktynes, pagarba varžovams bei kuklumu. Pasak „Mercedes“ vadovo, toks lenktynininko įvaizdis turėtų pakeisti anksčiau dominavusį požiūrį, kai svarbiausia buvo pergalė bet kokia kaina.

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„Šis požiūris, kai dėl pergalės darai bet ką, elgiesi savanaudiškai, pasinaudoji kiekviena proga ir negalvoji apie nieką kitą, jau praeityje. Turime naują čempioną, kuris įkūnija tokias vertybes kaip kuklumas, sąžiningumas, lojalumas ir pagarba. Jis yra savimi ir turėtų tapti pavyzdžiu daugeliui jaunų lenktynininkų. Jis turėtų būti pavyzdžiu ir tiems išlepusiems „Formulės 1“ pilotams. Tiems, kurie per radiją nuolat skundžiasi, dejuoja ir patys sukelia avarijas. Pažvelkite į šį 20-metį vaikiną ir pagalvokite, ką galėtumėte padaryti, kad patys patobulėtumėte. Tokia yra žinutė šiems jaunuoliams“, – pareiškė T. Wolffas.

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Nors konkrečių pilotų „Mercedes“ vadovas neįvardijo, jo žodžiai gali būti suprasti kaip kritika daliai dabartinio F-1 lenktynininkų elito. Tuo metu K. Antonelli šį sezoną ne kartą sulaukė pagyrų už švarias kovas trasoje. Jį sveikino ir kiti pasaulio čempionai – Lewisas Hamiltonas, Maxas Verstappenas bei Lando Norrisas. Italą šiltai įvertino ir komandos draugas George'as Russellas, šiemet turėjęs pripažinti jaunesniojo kolegos pranašumą.

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T. Wolffas pridūrė, kad tokį lenktynininko įvaizdį norėtų matyti ir aukščiausi „Formulės 1“ bei Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) vadovai – Stefano Domenicali ir Mohammedas Ben Sulayemas.

„Būtent tokius lenktynininkus ateityje norėtų matyti FIA, Mohammedas, Stefano ir aš. Tai yra šiuolaikinė „Formulė 1“. Kimi įkūnija modernų lenktynininką ne tik dėl savo talento, bet ir dėl vertybių. Talentą turi visi, tačiau privalai būti ir geru žmogumi. Jis įrodė, kad gali įveikti visus varžovus išlikdamas geru žmogumi“, – kalbėjo T. Wolffas.

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Pats naujasis pasaulio čempionas taip pat neslepia, kad net ir pasiekęs didžiausią karjeros tikslą nenori keisti savo įpročių. Nors kitą sezoną jis turės teisę ant bolido turėti čempionams skirtą pirmąjį numerį, italas nusprendė pasilikti dabartinį – 12-ąjį. Šį numerį K. Antonelli pasirinko dėl savo susižavėjimo Ayrtonu Senna. Brazilas jį naudojo dar karjeros „Lotus“ komandoje pradžioje, 1985–1987 metais, o 1988-aisiais su juo iškovojo pirmąjį pasaulio čempiono titulą atstovaudamas „McLaren“.

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K. Antonelli taip pat prisiminė ypatingą akimirką po finišo Meksikoje. Ant podiumo jį ant rankų iškėlė du daugkartiniai pasaulio čempionai M. Verstappenas ir L. Hamiltonas, kurie lenktynėse užėmė pirmąją ir antrąją vietas.

„Tikrai įsirėminsiu tą nuotrauką ir pasikabinsiu namuose. Tai neįtikėtina akimirka. Sulaukti tokios pagarbos iš dviejų išskirtinių lenktynininkų, įėjusių į sporto istoriją, yra kažkas ypatingo. Šią akimirką prisiminsiu visada“, – sakė K. Antonelli.

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