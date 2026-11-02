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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Justas Domarkas jaunimo olimpinėse žaidynėse finišavo devintas

2026-11-02 19:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 19:09
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Pirmas iš lietuvių Dakaro jaunimo olimpines žaidynes pradėjo ir pirmas baigė 17-metis Justas Domarkas. Pakrančių irklavimo paplūdimio sprinto rungtyje lietuvis iškovojo devintąją vietą.

Justas Domarkas pratęsė jaunimo olimpiadą | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Pirmas iš lietuvių Dakaro jaunimo olimpines žaidynes pradėjo ir pirmas baigė 17-metis Justas Domarkas. Pakrančių irklavimo paplūdimio sprinto rungtyje lietuvis iškovojo devintąją vietą.

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Šiandien prasidėjusių atkrintamųjų varžybų aštuntfinalyje Lietuvos sportininką 1,72 sek. pranoko Pietų Afrikos Respublikos atstovas Callumas Dreyeris. Pasibaigus visoms dvikovoms paaiškėjo, jog J.Domarko rezultatas – 2 min. 21,43 sek. – yra geriausias tarp visų aštuntfinalyje pralaimėjusių dalyvių, tad jam atiteko devintoji vieta.

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Iš viso paplūdimio sprinto vaikinų vienviečių varžybose startavo 32 sportininkai. Jų kovos prasidėjo dar spalio 31-ąją atskiro starto lenktynėmis laikui. Po pirmojo atrankos etapo bilietus į aštuntfinalį iškovojo aštuoni atletai. J.Domarkas tądien finišavo dvyliktas. O lapkričio 1 d. jis buvo penktas tarp 24 antrose atrankos lenktynėse dalyvavusių jaunųjų olimpiečių ir su dar septyniais sportininkais žengė į aštuntfinalį.

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Salio paplūdimyje J. Domarką visas tris dienas karštai palaikė į Senegalą atvykę jo šeimos nariai – tėvai, seneliai ir brolis. O trasoje tvirtas jo užnugaris buvo treneris Alis Striška ir viena stipriausių Lietuvos paplūdimio irkluotojų Raminta Morkūnaitė, kuriai šįkart teko valties laikytojos pareigos.

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Vertindamas savo auklėtinio pasirodymą, A. Striška LTOK.lt sakė: „Tai yra išties aukštas rezultatas jaunimo olimpinėse varžybose, kurioms ruošiamės nuo žiemos, tik truputį gaila, kad didžioji dalis pasiruošimo truko ežere, ne jūroje.

Todėl esu laimingas dėl auklėtinio rezultato, jis išties buvo labai atsidavęs visą šį laikotarpį ruošiantis varžyboms. Nesunku dirbti su tokiais atkakliais sportininkais ir tikrai žinau, kad Justas atidavė visas savo jėgas.

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Tai yra pirmosios tarptautinės pakrančių irklavimo varžybos ir prisitaikyti labai padėjo Raminta Morkūnaitė, kuri turi sukaupusi didelę tarptautinių varžybų patirtį.“

J. Domarkas taip pat džiaugėsi sėkmingu tarptautiniu debiutu: „Tikrai džiaugiuosi savimi ir savo pasirodymu. Atidaviau viską, ką turėjau, todėl tikrai neturiu dėl ko gailėtis. Manau, kad galėjau patekti ir į geriausiųjų aštuntuką, nes mūsų plaukimas buvo greičiausias aštuntfinalyje. Tačiau sporte kartais viską lemia smulkmenos ir tai, kaip susiklosto aplinkybės.“

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PAR sportininkas pasiekė geriausią laiką tarp visų aštuntfinalio dalyvių (2 min. 19,71 sek.), o Lietuvos atleto rezultatas (2 min. 21,43 sek.) buvo ketvirtas tarp 16-os irkluotojų.

Atlanto vandenyno pakrantėje įrengtą trasą paplūdimio sprinto dalyviai pradeda bėgdami iki valčių, vėliau irkluoja 250 m iki apsisukimą žyminčio plūduro ir tokį pat atstumą – atgal, o finišuoja vėl bėgte. Rezultatas fiksuojamas, kai sportininkas nuspaudžia finišo daviklį.

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J. Domarkas laimėjo pirmą bėgimo dalį, bet lėčiau įveikė pirmą irklavimo atkarpą. Posūkyje lietuviui pavyko išsiveržti į priekį, tačiau atgal vėl šiek tiek greičiau irklavo 16-metis afrikietis, kuris pirmas ir pasiekė finišą.

„Pakrančių irklavimo sprintas tuo ir yra patrauklus, kad negali žinoti nugalėtojo iki paskutinių metrų. Pasirinkome lyderiavimo taktiką, stengėmės nuo pirmųjų metrų neatsilikti nuo varžovo. Tai pasiteisino, nes mūsų plaukimas buvo tarp greičiausių šiandienos dvikovose. Varžovas finiše pagavo bangą, jam nusišypsojo sėkmė, o mums truputėlį pritrūko“, – konstatavo A. Striška.

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J. Domarkas, komentuodamas šios dienos akistatą, sakė: „Visos distancijos metu PAR atstovas buvo priekyje, tačiau ties apsisukimu pavyko jį pasivyti ir net trumpam išsiveržti į priekį. Vis dėlto jis pagavo bangą, įgijo papildomą pagreitį ir vėl mane aplenkė. Viskas sprendėsi pačioje pabaigoje.“

Atkrintamosiose varžybose kiekviena pora startuoja vienu metu. O kuriuo takeliu irkluoti, renkasi atrankoje geresnį rezultatą parodęs sportininkas. Šį kartą pasirinkimo galimybę turėjo afrikietis. Tačiau, pasak A. Striškos, tai nebuvo lemiamas faktorius: „Iš esmės takeliai buvo ganėtinai lygūs, nesakyčiau, kad PAR sportininkas turėjo didelį pranašumą.“

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Treneriui pritarė ir J. Domarkas: „Manau, kad šiuo atveju pranašumo statusas didelės įtakos neturėjo. Sąlygos abiem sportininkams buvo vienodos, takeliai niekuo neišsiskyrė. Tai labiau buvo galimybė pasirinkti sau mėgstamesnį takelį, kuriame jautiesi komfortiškiau ir psichologiškai geriau.“

Anot sportininko, jo taktika aštuntfinalyje buvo paprasta – atiduoti visą save ir finiše neturėti sau jokių priekaištų: „Šiandien man nebuvo svarbu, ar varžovas laimės, ar pralaimės. Norėjau susikoncentruoti į savo pasirodymą, padaryti viską, ką galiu, ir finišuoti žinodamas, kad atidaviau 120 procentų.“

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