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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Katare virė aistros: Marcas Marquezas laimėjo, o jo varžovas po kontakto krito iš kovos

2026-11-07 19:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 19:06
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Marcas Marquezas laimėjo dramatiškas Kataro „MotoGP“ etapo sprinto lenktynes ir žengė dar vieną žingsnį aštuntojo pasaulio čempiono titulo link. Sekmadienį ispanas jau gali užsitikrinti čempiono vardą.

Šiurpi avarija | Stop kadras

Marcas Marquezas laimėjo dramatiškas Kataro „MotoGP“ etapo sprinto lenktynes ir žengė dar vieną žingsnį aštuntojo pasaulio čempiono titulo link. Sekmadienį ispanas jau gali užsitikrinti čempiono vardą.

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„Ducati“ motociklininkui reikėjo prieš pagrindinį starto konkurentą Jorge Martiną iškovoti bent penkiais taškais daugiau, kad sekmadienį atsirastų galimybė užsitikrinti titulą. Šį tikslą jam pavyko įgyvendinti, tačiau sprinto lenktynės buvo kupinos dramatiškų įvykių.

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Sprintą teko stabdyti jau antrajame rate – po stipraus susidūrimo paskutiniame posūkyje parodytos raudonos vėliavos. Į avariją pateko „Ducati“ pilotas Francesco Bagnaia ir „Gresini“ atstovas Ferminas Aldegueris. Pranešta, kad F. Bagnaia po incidento buvo sąmoningas, tačiau jo būklė tuo metu dar nebuvo aiški.

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Po pakartotinio starto M. Marquezas į pirmąjį posūkį įvažiavo greičiau už Marco Bezzecchi ir perėmė lyderio poziciją. Italas kelis kartus bandė aplenkti ispaną, kol ketvirtajame rate jų motociklai susidūrė. M. Bezzecchi nukrito ir pasitraukė iš kovos, o M. Marquezas išsaugojo lyderio poziciją. Incidentą ištyrę teisėjai nusprendė papildomų sankcijų neskirti.

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Tuo metu J. Martinas sparčiai kilo į viršų – iš 11-osios pozicijos jis pakilo į septintąją, o vėliau tapo artimiausiu M. Marquezo persekiotoju. Vis dėlto ispanas nesugebėjo rimčiau pagrasinti lyderiui, o finišo tiesiojoje jį aplenkė Fabio Di Giannantonio.

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Taškus pelnę pilotai:

M. Marquezas iškovojo pergalę, F. Di Giannantonio užėmė antrąją vietą, o J. Martinas liko trečias. Po šių lenktynių M. Marquezo persvara prieš artimiausią varžovą padidėjo iki 49 taškų. Sekmadienį M. Marquezas jau gali užsitikrinti čempiono titulą, jeigu laimės pagrindines lenktynes, o J. Martinas nepelnys taškų.

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Ketvirtąją vietą sprinto lenktynėse užėmė Raulis Fernandezas, penktas finišavo Johannas Zarco, o šeštas – Pedro Acosta. Likusius taškus pelnė Ai Ogura, Enea Bastianini ir Ikeras Lecuona. F. Aldegueris po dviejų gautų baudos „kilpų“ finišavo 11-as.

Pagrindinės Kataro GP lenktynės prasidės sekmadienį 18 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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