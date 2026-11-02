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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

„MotoGP“ krečia rimtas skandalas: „Yamaha“ boikotuoja Kataro etapą

2026-11-02 19:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 19:20
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„Yamaha“ oficialiai paskelbė nedalyvausianti šį savaitgalį Katare vyksiančiame „MotoGP“ etape. Toks sprendimas priimtas dėl saugumo situacijos Artimuosiuose Rytuose ir gali dar labiau paaštrinti konfliktą tarp lenktynininkų, komandų bei čempionato organizatorių.

Malaizijos GP lenktynės | EPA nuotr.

„Yamaha“ oficialiai paskelbė nedalyvausianti šį savaitgalį Katare vyksiančiame „MotoGP“ etape. Toks sprendimas priimtas dėl saugumo situacijos Artimuosiuose Rytuose ir gali dar labiau paaštrinti konfliktą tarp lenktynininkų, komandų bei čempionato organizatorių.

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Tai reiškia, kad Katare nepasirodys keturi „Yamaha“ ekipos pilotai – Fabio Quartararo, Alexas Rinsas, Jackas Milleris ir Augusto Fernandezas. Taip pat lenktynėse dėl operacijos nedalyvaus „Gresini Ducati“ atstovas Alexas Marquezas.

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„Yamaha“ pranešė, kad, įvertinusi naujausią situaciją Artimuosiuose Rytuose, nemato pakankamo pagrindo keisti anksčiau visoje bendrovėje įvestus kelionių apribojimus.

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„Informavome „MotoGP“ grupę apie savo sprendimą nedalyvauti 2026 metų Kataro GP. Šis sprendimas pagrįstas šiuo metu turima informacija ir nepriklauso nuo „MotoGP“ grupės ar etapo organizatorių įgyvendinamų priemonių. „Yamaha“ išlieka visiškai įsipareigojusi „MotoGP“ čempionatui ir tikisi sugrįžti į trasą Portugalijos GP etape“, – teigiama komandos pranešime.

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Tiesa, „Yamaha“ sprendimas kol kas nereiškia, kad Kataro etapas bus atšauktas. „MotoGP“ organizatoriai savo ruožtu paskelbė, kad likusios čempionato komandos ir lenktynininkai į Katarą vyks.

19 iš 22 lenktynininkų nenori vykti į Katarą

Diskusijos dėl saugumo Katare vyksta jau kurį laiką. Dėl augančios įtampos tarp Irano ir JAV daugelio šalių vyriausybės rekomendavo vengti nebūtinų kelionių į šį regioną. Lenktynininkai ne vieną kartą privačiai aptarė savo susirūpinimą, o sekmadienį Malaizijos GP etape „Pramac Yamaha“ pilotas J. Milleris atskleidė, kad dauguma sportininkų nenori vykti į Katarą.

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„Aš nenoriu ten važiuoti. 19 iš mūsų nenori vykti. Nemanau, kad tokiomis aplinkybėmis turėtume lenktyniauti. Savo poziciją išsakėme labai aiškiai. Pažiūrėsime, koks bus sprendimas. Mes, lenktynininkai, susivienijome ir padarėme viską, ką galėjome. Kalbėdamas su puse „MotoGP“ darbuotojų išgirstu tą patį – niekas nenori ten vykti. Nesuprantu, kodėl turėtume tai daryti“, – piktinosi australas.

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Pranešama, kad dauguma lenktynininkų netgi pasirašė bendrą laišką „MotoGP“ organizatoriams, kuriame reikalaujama atšaukti Kataro etapą. Tuo metu čempionato organizatoriai, kaip skelbiama, grasina sportinėmis ir finansinėmis sankcijomis tiems pilotams, kurie atsisakytų dalyvauti lenktynėse. Tarp svarstomų priemonių minima net diskvalifikacija iš kitų etapų. Pagrindinė problema – finansinė. Jei Kataro valdžia neuždraus kelionių į šalį, o etapo organizatoriai patys neatšauks renginio, „MotoGP“ gali patirti didelių finansinių nuostolių dėl lenktynių atsisakymo.

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Lenktynininkai baiminasi ne tik tiesioginio pavojaus

J. Milleris atkreipė dėmesį, kad pavojų kelia ne vien galima ataka. Jei dėl konflikto būtų uždaryta regiono oro erdvė, lenktynininkai ir kiti čempionato darbuotojai galėtų įstrigti Dohoje. Tai sukeltų grėsmę ir paskutinių dviejų sezono etapų surengimui. Australas taip pat pabrėžė, kad „MotoGP“ neslepia nei savo buvimo vietos, nei lenktynių tvarkaraščio.

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„Mes neslepiame savo buvimo vietos ir laiko, kada ten būsime. Jei kas nors norėtų pasinaudoti proga ir parodyti savo galią, jie tiksliai žinotų, kur mus rasti“, – perspėjo J. Milleris.

Lenktynininkams esą buvo pristatytas evakuacijos planas, kuriuo būtų galima pasinaudoti situacijai regione dar labiau pablogėjus.

Kataro GP turėtų būti pirmasis iš trijų likusių šio sezono etapų. Po jo lenktynininkų lauktų Portugalijos ir Valensijos GP. Jei etapas Katare įvyktų, Marcas Marquezas jame turėtų pirmąją matematinę galimybę užsitikrinti 2026 metų „MotoGP“ čempiono titulą.

Kol kas neaišku ir tai, ar Katare galės lenktyniauti visi traumas gydęsi pilotai – Jorge Martinas, Raulis Fernandezas ir Ferminas Aldegueris. Abejonių kyla ir dėl Joano Miro, kuris Malaizijoje pasitraukė iš lenktynių dėl nuovargio.

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