Puolime dominavusi komanda namuose 103:91 (24:25, 35:17, 27:19, 17:30) susitvarkė su „Taurage“ (3/8). Nors skirtumas nėra dramatiškas, jis aptirpo tik mačo pabaigoje.
„Tauragės“ ekipa tritaškių lietumi atidarė rungtynes (9:4), tiesa, iniciatyvos į savo rankas svečiai neperėmė. Jaquanas Carlosas ir Evaldas Šaulys išvedė į priekį „Gargždus“ (10:9), o Benjaminas Krikke ir Stanley Davisas leido šeimininkams jaustis vis užtikrinčiau – 20:16. „Tauragė“ vis tik buvo susigrąžinusi persvarą (23:22), bet antrajame ketvirtyje visiškai dominavo Gargždų ekipa.
Legionieriai truktelėjo priekin „Gargždus“, dar tritaškį paleido Kristupas Leščiauskas, o svečių puolimas stagnavo. E.Šaulys bei Arūnas Mikalauskas skirtumą augino iki dviženklio (52:40), o po dviejų kėlinių šeimininkai pirmavo jau 59:42.
Po pertraukos situacija tapo dar dramatiškesnė. „Gargždai“ visiškai dominavo, kūrė dėjimus ir gražias atakas, o pranašumas augo – 69:42. „Tauragę“ pirmyn stumtelėjo Dovis Bičkauskis ir Jamesas Blackmonas (54:80), vis tik tai nekeitė situacijos. Prieš lemiamą ketvirtį svečiai atsiliko 61:86.
Savo puolimo apsukas „Gargždai“ jau pristabdė, bet tai nesutrukdė laimėti užtikrintai.
Nugalėtojų gretose vieno ryškaus lyderio nebuvo – penki žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių. Rezultatyviausias su 18 buvo E.Šaulys.
„Tauragėje“ išsiskyrė po 17 taškų įmetę N.Mineikis ir J.Blackmonas.
„Gargždai“: Evaldas Šaulys 18, Langstonas Wilsonas 16, Jaquanas Carlosas ir Benjaminas Krikke – po 13.
„Tauragė“: Nojus Mineikis ir Jamesas Blackmonas – po 17, Benas Griciūnas 12, Darylas Doualla 11.
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