„Viso klubo vardu norime nuoširdžiai atsiprašyti visų savo sirgalių, kurie tikisi matyti kovojantį, laimintį „Rytą“, – cituojamas A.Jomantas. – Tai, ką parodėme Kėdainiuose, neatitinka nei mūsų klubo ambicijų, nei standartų, kuriuos sau keliame.
Nuleisime galvas, dirbsime ir užtikrinsime, kad „Rytas“ tokių pasirodymų išgyventų kuo mažiau.“
Vilniečiai trečiadienį 97:103 pralaimėjo „Nevėžiui“ ir po pirmo Lietuvos krepšinio lygos rato atsidūrė ketvirtoje vietoje.
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