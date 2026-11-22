M. Verstappenas ir G. Russellas didžiąją lenktynių dalį kovojo tarpusavyje, tačiau „Red Bull“ atstovas finišavo pirmas, o „Mercedes“ pilotas po vėlyvo stabdymo ir klaidos nukrito į devintąją vietą.
Šių lenktynininkų santykiai jau seniai įtempti. Įtampa dar labiau išaugo po incidento treniruotėse Las Vegase. Tuomet G. Russellas apkaltino M. Verstappeną manant, kad jis yra „didesnis ir geresnis už visus kitus“, ir pareiškė, jog olandą būtina pastatyti į vietą.
Po lenktynių M. Verstappenas neslėpė džiaugsmo dėl varžovo nesėkmės.
„Jis daug kalba už trasos ribų, bet, tiesą sakant, man tai visiškai nerūpi. Jis taip toli nuo mano lygio, kad net nėra prasmės bandyti su juo ginčytis. Šiandien karma smogė atgal. Buvo fantastiška pažvelgti į veidrodėlį ir pamatyti, kas nutiko, kai jis suklydo stabdydamas.
Pagalvojau: „Puiku, mano diena dar geresnė.“ Kai pirmas kirtau finišo liniją, diena buvo tobula“, – sakė M. Verstappenas.
Nyderlandų televizijai „Viaplay“ jis pridūrė, kad G. Russellas šį sezoną yra „visiškas pajuokos objektas“ ir nė iš tolo jam neprilygsta.
Šį sezoną britas neprilygo ir komandos draugui Kimi Antonelli, kuris jau užsitikrino čempiono titulą. G. Russellas žurnalistams savo komentarus pateikė dar prieš M. Verstappenui išsakant šią kritiką, todėl kol kas į ją neatsakė.
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