Las Vegaso lenktynes iš pirmosios pozicijos pradės M. Verstappenas, o šalia jo startuos G. Russellas. Abu pilotai į pirmąją eilę pakilo po to, kai greičiausiai kvalifikacijoje važiavęs naujasis pasaulio čempionas Kimi Antonelli gavo penkių pozicijų baudą už panaudotų variklio komponentų limito viršijimą.
G. Russello pyktį sukėlė incidentas paskutinėje treniruotėje. M. Verstappenas Las Vegaso pagrindinėje gatvėje aplenkė britą, o prieš 14-ąjį posūkį netikėtai pasuko priešais jo bolidą. Nepatenkintas tokiu olandų piloto manevru, G. Russellas stabdydamas nėrė į vidinę trajektoriją ir atsidūrė greta varžovo. Vėliau jis išstūmė „Red Bull“ bolidą už trasos ribų ir jie nežymiai susilietė.
Abu lenktynininkai buvo iškviesti pas teisėjus. M. Verstappenui skirtas įspėjimas, nes nustatyta, kad stabdydamas jis rizikingai pakeitė važiavimo kryptį.
Po kvalifikacijos G. Russellas neslėpė nepasitenkinimo varžovu.
„Manau, kad sprendimas skirti įspėjimą buvo teisingas. Taisyklėse nėra parašyta, kad negali aplenkti piloto, kuris pradeda greitąjį ratą, tačiau taip elgdamasis tu tiesiog sugadini jam ratą. Jis taip daro kiekvieną savaitę su įvairiais lenktynininkais. Visi tai toleruoja, bet aš neketinu leisti, kad kažkas taip su manimi elgtųsi, o paskui vaikščiotų lyg būtų už visus geresnis. Kažkas pagaliau turi jam pasipriešinti“, – sakė britas.
💥 RAJADA MONUMENTAL de George Russell contra Max Verstappen: "No hay nada en el reglamento que diga que no puedes adelantar a alguien que está iniciando una vuelta, pero estás JODIÉNDOLE LA VIDA a esta persona. "(Max) lo hace semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta. NO VOY A TOLERAR que alguien ME JODA así y ande por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás". "Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo". #F1 #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/EilVMTAvqyREKLAMAREKLAMAREKLAMA— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 21, 2026
Šie komentarai M. Verstappenui nebuvo perduoti, nes olandas jau buvo baigęs bendravimą su žiniasklaida. Oficialioje spaudos konferencijoje paklaustas apie incidentą, jis trumpai atsakė: „Nieko neįvyko.“
Vėliau bendraudamas su Nyderlandų žiniasklaida M. Verstappenas taip pat nenorėjo plėstis. Paklaustas, ar konfliktas suteiks papildomos motyvacijos įveikti G. Russellą lenktynėse, jis atsakė, kad jokios papildomos motyvacijos jam nereikia.
Šių pilotų nesutarimai tęsiasi jau ne vienerius metus. Prieš dvejus metus po Kataro GP jie viešai susikivirčijo, kai M. Verstappenas apkaltino G. Russellą peržengus ribas siekiant, kad olandui būtų skirta bauda ir jis prarastų iškovotą „pole“ poziciją. Tuomet britas pareiškė, kad lenktynininkai daugelį metų leidžia M. Verstappenui juos terorizuoti, o šis savo varžovą išvadino išdaviku ir nevykėliu.
Konfliktų būta ir anksčiau. Po 2022 m. Azerbaidžano GP M. Verstappenas britą pašaipiai vadino „Princu George'u“. Dar vienas rimtas incidentas įvyko 2025 m. Ispanijos GP, kai pilotai susidūrė kovodami dėl pozicijos. M. Verstappenas iš pradžių atsisakė užleisti vietą G. Russellui, o vėliau, mėgindamas susigrąžinti poziciją, kliudė varžovo bolidą. Už šį veiksmą olandui buvo skirta 10 sekundžių bauda, o kitą dieną jis viešai atsiprašė.
Las Vegaso GP lenktynės prasidės sekmadienį 6 val. ryte Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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