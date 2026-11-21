Oficialiame debiute lengvajame svoryje B. Ortega atrodė pastebimai smulkesnis. D. Hookeris pirmajame raunde puikiai išnaudojo fizinius duomenis ir ilgesnių rankų pranašumą, spardė varžovą iš atstumo bei tiksliai lyg snaiperis leido sunkius smūgius. Nors amerikiečiui pavyko parversti oponentą ant žemės, Naujosios Zelandijos atstovas be didesnio vargo atsistojo ant kojų ir toliau dominavo stovėsenoje.
Antrajame raunde B. Ortega atrodė lėtas ir niekaip negalėjo atrasti savo atstumo bei ritmo. Nors amerikiečio kampas ragino jį būti agresyvesniam ir kovotojas atlaikė spaudimą prasidėjus atvirai kikbokso dvikovai, D. Hookeris toliau nesunkiai gynėsi nuo parvertimų. Zelandietis baudė varžovą nesiliaujančiais smūgiais į korpusą bei galvą, paversdamas B. Ortegos veidą vaizdu iš siaubo filmo – net po dešimties minučių atrodė, kad buvęs pretendentas į titulą taip ir neįsitraukė į kovą.
Prieš lemiamą atkarpą B. Ortegos treneriai aiškiai pasakė, kad pergalei pasiekti būtina užbaigti dvikovą anksčiau laiko. Trečiajame raunde užvirė atvira kova ir apsikeitimas smūgiais, abiem sportininkams siekiant palikti įspūdį teisėjams. Amerikietis toliau liko varžovo smūgių zonoje ir sugėrė daug žalos, bet pats taip pat atliko tikslių atakų ir turėjo geresnį raundą nei prieš tai buvusius du. Vis dėlto D. Hookeris vis dar atrodė šviežias. Abu kovotojai turėjo savo momentų, tačiau B. Ortegai trūko vieno didelio epizodo, kuris apverstų dvikovos eigą, ir tokio jis nerado.
Paskutinėmis sekundėmis amerikiečiui pavyko atlikti parvertimą ir užrakinti paskutinės vilties rankos bei kaklo smaugimo veiksmą. Nepaisant to, D. Hookeris su plačia šypsena veide sėdėjo ant narvo grindų ir parodė teisėjui iškeltą nykštį, patvirtindamas, kad jaučiasi puikiai, o netrukus nuskambėjo finalinė sirena.
Iškovojęs pergalę D. Hookeris metė iššūkį Maxui Holloway dėl tikrojo BMF čempiono diržo ir paprašė UFC organizacijos nedelsiant atimti šį titulą iš dabartinio savininko Charleso Oliveiros.
Tuo tarpu nesugebėjęs nutraukti pralaimėjimų serijos B. Ortega padėjo savo pirštines ant grindų ir pranešė apie pasitraukimą iš MMA sporto. Du kartus dėl puslengvio svorio kategorijos titulo kovojęs 35-erių atletas interviu UFC šlovės muziejaus nariui Michaelui Bispingui atviravo, kad nebejaučia to paties pykčio ir noro smūgiuoti žmonėms į veidus, todėl nusprendė pasitraukti.
„Pradėjau tai daryti, nes buvau niekas ir norėjau kažkuo tapti, – dėstė B. Ortega. – Mane varė į priekį neapykanta ir pyktis, bet to nebeturiu. Jaučiuosi blogai, kad jam smogiau. Aš išgijau. Šiuo metu manau, kad tai yra viskas.“
B. Ortega profesionalo karjerą baigia savo sąskaitoje turėdamas 16 pergalių, 5 pralaimėjimus ir vieną neįvykusią kovą. Per savo karjerą amerikietis įveikė tokius aukšto lygio varžovus kaip Frankie Edgaras, Renato Moicano, Chanas Sungas Jungas ir Yairas Rodriguezas.
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