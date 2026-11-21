Australė piktinosi baltarusės pasisakymais Ukrainos sirgalių atžvilgiu ir teigė, kad už tokį elgesį ji nusipelno baudos. Spėjama, kad sportininkė ištarė tokias frazes: „Tie s*****i ukrainiečiai, po velnių!“ arba „Ta s*****a ukrainietė k***a, po velnių!“.
„Sabalenka nuo Majamio turnyro nėra iškovojusi nė vieno titulo, o dabar atsidūrė skandalo centre dėl savo pasisakymų Ukrainos sirgaliams. Nejaugi žaidėjos nesupranta, kad aplinkui visur yra kameros? Paprašiau rusų kalbą mokančios pažįstamos išsiaiškinti tikslią pasakytų žodžių reikšmę ir buvau šokiruota to, ką išgirdau.
Ji neabejotinai nusipelno baudos. Dėl diskvalifikacijos dar nesiryžčiau spręsti. Galbūt priverstinė pertrauka jai net išeitų į naudą.
Reikia suprasti, kad per mačus veikia kameros ir mikrofonai. Kai žaidi prieš tūkstančius žiūrovų stadione ir milijonus žmonių prie televizorių, negali sau leisti tokių pasisakymų ir tikėtis, kad viskas baigsis simboline bausme.
Man visiškai nesvarbu, ar esi pirmoji pasaulio raketė, ar šimtąją vietą reitinge užimanti žaidėja. Toks elgesys yra šlykštus. Jei sportininkei tenka viešai atsiprašinėti už savo žodžius, vadinasi, situacija yra rimta“, – pareiškė R. Stubbs.
R. Stubbs palygino A. Sabalenkos skandalą su Serenos Williams incidentu, įvykusiu per 2009 metų „US Open“ pusfinalį.
Australė prisiminė, kokios sankcijos buvo skirtos S. Williams po konflikto su teisėja per mačą su Kim Clijsters. Amerikietė buvo įspėta dėl taisyklių pažeidimo, o vėliau pagrasino teisėjai. Už tai jai buvo skirta taško bauda. Kadangi tuo metu S. Williams jau buvo atsidūrusi per tašką nuo pralaimėjimo, ši nuobauda iškart užbaigė susitikimą. Vėliau amerikietei buvo skirtos ir finansinės sankcijos.
R. Stubbs nuomone, A. Sabalenkos atvejis turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į ankstesnius drausminius incidentus moterų tenise. Ji pabrėžė, kad žaidėjos užimama vieta pasaulio reitinge neturėtų turėti jokios įtakos sprendžiant dėl galimų sankcijų. Tiesa, australė neteigė, kad WTA jau svarsto A. Sabalenkos diskvalifikaciją. Kalbėdama apie tokią galimybę, ji išsakė tik savo nuomonę, kokios reakcijos, jos manymu, šis incidentas nusipelno.
R. Stubbs per karjerą laimėjo 4 „Didžiojo kirčio“ moterų dvejetų ir 2 mišrių dvejetų turnyrus. Taip pat ji laimėjo „WTA Finals“ moterų dvejetų turnyrą.
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