Pirmojo seto devintajame geime lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją (4:5), bet sugebėjo išsigelbėti, kai dešimtajame geime realizavo „break pointą“. Pratęsime A. Lukošiūtė buvo persvėrusi rezultatą (3:2, 4:3), tačiau svarbiausiu metu pralaimėjo 4 taškus paeiliui.
Antrajame sete pirmus 9 geimus vyko lygi kova. Deja, dešimtajame geime A. Lukošiūtė nepelnė nė taško ir „sausai“ pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.
Lietuvė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius.
Dvejetuose A. Lukošiūtė su prancūze Alyssa Reguer pasiekė ketvirtfinalį, kuriame per 1 valandą 37 minutes 2:6, 6:7 (5:7) pralaimėjo prieš britę Savannah Dadą-Mascoll ir kazachę Jekateriną Dmitričenko. A. Lukošiūtė su A. Reguer pelnė 147 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
Milė Cibulskytė su ukrainiete Arina Jakuševa dvejetų starte per 51 minutę 0:6, 1:6 pralaimėjo A. Lukošiūtei su A. Reguer. M. Cibulskytei ir A. Jakuševai atiteko 74 JAV doleriai.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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