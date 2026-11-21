Pirmame kėlinyje tiek viena, tiek kita komanda turėjo gerų galimybių pasižymėti. Šeimininkų gretose du kartus grėsmingai atakavo Davis Ikauniekas, su Klemenso Gusto bandymu pažeme susitvarkė Vukašinas Vranešas.
„Minijos“ ekipoje pasižymėjo Julius Kasparavičius – du jo išpuolius atrėmė Gustas Baliutavičius. Svečiai turėjo puikią progą atsidurti priekyje, bet Patricko Nwegbo spirtas kamuolys atsimušė į virpstą.
Kretingos ekipa buvo apnuoginusi savo gynybą ir šiauliečiai tuo pasinaudojo. 30-ąją minutę po Divine‘o Naah perdavimo Nedas Garbaliauskas pabėgo nuo varžovų bei perkėlė kamuolį per V. Vranešą.
Po pertraukos „Minija“ atgaivino intrigą: 58-ąją minutę kairiuoju kraštu prasiveržęs Mamadou Traore baudos aikštelėje surado P. Nwegbo, kuris galva nukreipė kamuolį į vartus. Jau kitos atakos metu svečiai galėjo išsiveržti į priekį, bet G. Baliutavičius du sykius gelbėjo komandą. Netrukus identiška situacija įvyko priešingoje aikštės pusėje – intrigą išlaikė V. Vranešas bei Gustas Gumbaravičius.
Per likusį laiką FA „Šiauliai“ ekipoje tiesioginę raudoną kortelę užsidirbo po keitimo aikštėje pasirodęs Karolis Žebrauskas. Kretingos klubas kėlė keletą kampinių, tačiau itin pavojingai varžovų vartams nepagrasino.
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