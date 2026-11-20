Valdo Dambrausko auklėtiniai svečiuose 5:1 sutriuškino „Sumqayit“ klubo futbolininkus.
„Sabah“ pirmi įsiveržė į priekį 22 minutę, bet šeimininkams greitai pavyko rezultatą išlyginti. Visgi, jau 32 minutę „Sumqayit“ liko žaisti mažumoje ir tuo „Sabah“ pasinaudojo.
Dar iki pertraukos Baku klubas vėl įsiveržė į priekį, o antrajame kėlinyje pasižymėjo dar tris kartus bei taip sutriuškino varžovus.
Po šios pergalės „Sabah“ su 24 taškais vėl rikiuojasi pirmoje lygos vietoje.
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