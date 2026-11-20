Kaip pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) tarp pirmininkavimo prioritetų – sporto ir fizinio aktyvumo sričių stiprinimas, kuriant sveikesnę ir atsparesnę Europą. Lietuva sieks pažangos skatinant sveikatinamąjį fizinį aktyvumą, užtikrinant geresnį tarpsektorinį bendradarbiavimą ir duomenimis grįstą politiką, taip pat skatins diskusijas dėl bendrų Europos sporto modelio vertybių stiprinimo.
Dalyvavo ir sporto ministrų diskusijoje
R. Popovienė taip pat dalyvavo ES sporto ministrų diskusijoje apie sporto naudą visuomenės psichikos sveikatai bei gerovei.
Ministrė pažymėjo, kad remiantis Lietuvos patirtimi, didžiausias poveikis psichikos sveikatai ir gerovei pasiekiamas tada, kai fizinis aktyvumas tampa natūralia kasdienio gyvenimo dalimi. Dėl šios priežasties Lietuvoje daug dėmesio skiriama ir gyventojų motyvacijai, ir aplinkai, kurioje jie gyvena, mokosi ir sportuoja.
Tarp pavyzdžių R. Popovienė išskyrė tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciatyvą „Aktyvi mokykla“, skatinančią judėjimą ne tik fizinio ugdymo pamokose, bet ir visos mokyklos gyvenime, taip pat savivaldybių visuomenės sveikatos biurų tinklą, padedantį fizinį aktyvumą paversti kasdienybės dalimi.
Posėdyje buvo pristatytos nuoseklios Lietuvos investicijos į fizinio aktyvumo galimybių plėtrą šalyje.
ŠMSM nurodo, kad šiemet per Sporto rėmimo fondą finansuoti 173 fizinio aktyvumo skatinimo projektai, kuriems skirta 9,5 mln. eurų. Be to, pradedama nauja Nacionalinė vaikų fizinio aktyvumo programa, kuri kasmet į sporto veiklas įtrauks daugiau kaip 44 tūkst. vaikų mažiausiai 55 savivaldybėse, o regionų sporto infrastruktūrai 2026–2028 m. numatyta iš viso skirti 46 mln. eurų.
„Valstybės investicijos į gyventojų fizinį aktyvumą yra investicijos ne tik į geresnę fizinę sveikatą. Tai investicijos į stipresnę psichikos sveikatą, atsparesnes bendruomenes ir geresnę gyvenimo kokybę“, – ministerijos pranešime cituojama R. Popovienė.
Kalbėdama apie veiksmus Europos lygmeniu, ministrė pažymėjo, kad Lietuva palankiai vertina intensyvėjantį bendradarbiavimą sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo srityje.
Taip pat ji išsakė palaikymą HEPA rekomendacijos peržiūrai siekiant efektyvesnio jos įgyvendinimo ir didesnio dėmesio fizinio aktyvumo poveikiui psichikos sveikatai.
Ministrės nuomone, būtina tęsti ir plėtoti Europos sporto savaitės iniciatyvą bei užtikrinti efektyvų „Erasmus+ Sport“ programos lėšų panaudojimą, nes šios priemonės padeda valstybėms narėms keistis patirtimi, stiprinti įrodymais grįstą politiką ir didinti jos poveikį.
Penktadienį ministrė taip pat dalyvavo Europos švietimo ir įgūdžių viršūnių susitikime, kuriame aptarti visoje Europoje patiriamo mokytojų trūkumo klausimai.
Ji pažymėjo, kad Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu mokytojai, profesijos mokytojai ir kiti švietimo specialistai ir toliau išliks švietimo politikos darbotvarkės centre. Planuojama plėtoti politinį dialogą, kaip visuose švietimo sektoriuose didinti mokytojo profesijos patrauklumą ir tvarumą, profesinio tobulėjimo galimybes.
ELTA primena, kad Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.