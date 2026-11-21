Vakaro metu svečiai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su profesionalaus autosporto pasauliu, jo užkulisiais ir iššūkiais, kurie dažnai lieka nematomi rezultatų lentelėse. Renginio erdvėje buvo eksponuojamas „Formulės 4“ bolidas, su kuriuo šiame sezone pergales skynė M. Šilkūnas. Taip pat buvo galima pamatyti lenktyninį BMW G20 330i, veikė lenktynių simuliatoriai, buvo galima apžiūrėti kartingų techniką bei sportininkų iškovotus trofėjus.
Svarbiausia vakaro dalis – atviras pokalbis apie dviejų jaunųjų sportininkų kelią, pasiekimus, ambicijas ir artėjančius karjeros pokyčius.
Ryškiausia vakaro naujiena – Vanesa Šilkūnaitė kitą sezoną pradės naują karjeros etapą ir varžysis „Formulės 4“ lenktynėse. Tai reiškia, kad jaunoji sportininkė užvers kartingo karjeros puslapį ir žengs į aukštesnį automobilių sporto lygį.
Vanesa jau spėjo įrodyti savo talentą tarptautinėse varžybose. 2023 metais ji triumfavo Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) projekte „Girls on Track – Rising Stars“. Šis pasiekimas buvo istorinis – lietuvė tapo pirmąja Baltijos šalių atstove, laimėjusia šį projektą.
Pastaraisiais sezonais ji taip pat varžėsi „Champions of the Future Academy“ serijoje, kurioje sėkmingai atstovavo Lietuvai tarp talentingiausių jaunųjų lenktynininkių.
2026-ieji V. Šilkūnaitei tapo svarbiu pereinamuoju laikotarpiu. Ji ne tik tęsė pasirodymus kartingo trasose, bet ir išbandė jėgas kėbulinių automobilių lenktynėse. Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato „BMW Turbo Cup“ varžybose Rygoje lietuvė debiutavo prie BMW G20 330i vairo. Su šiuo automobiliu V. Šilkūnaitė su broliu Marku ir Tomu Rudoku varžėsi ir „1006 km lenktynėse“ Palangoje.
Dabar laukia dar didesnis iššūkis – „Formulė 4“, kurioje teks prisitaikyti prie visiškai kitokios technikos, didesnių greičių ir naujų varžybų specifikos.
„Praėjusio sezono viduryje pradėjau lenktyniauti su kėbuliniais automobiliais bei „Formule 4“ ir man tai buvo nauja patirtis. Sužinojau labai daug naujų dalykų, nes automobiliai labai smarkiai skiriasi nuo kartingų. Iš pradžių buvo mini jauduliukas, bet dabar jau viskas gerai“, – sakė V. Šilkūnaitė.
„Formulės 4“ specifiką puikiai išmano Markas Šilkūnas – dar vienas ryškus jaunosios kartos Lietuvos autosporto talentas.
Šį sezoną jis spindėjo Centrinės Europos „Formulės 4“ čempionate, atstovaudamas Šveicarijos „Jenzer Motorsport“ komandai. Nuolat ant podiumų lipęs lietuvis tapo naujokų įskaitos čempionu, o bendroje įskaitoje užėmė aukštą šeštą vietą.
Tarp ankstesnių Marko pasiekimų – du Lietuvos kartingo čempiono titulai, pergalė FIA autosporto žaidynėse ir triumfas „Champions of the Future Academy“ programoje. 2023 metais jis taip pat iškovojo trečiąją vietą FIA Europos kartingo čempionate.
Ateityje lietuvis norėtų nuosekliai kilti autosporto karjeros laiptais ir siekti vis aukštesnio lygio varžybų. Tarp galimų ateities krypčių – ir GT3 lenktynės, tačiau galutinio sprendimo dėl kito sezono planų Markas dar nėra priėmęs.
„Labiausiai norėčiau važiuoti, – šypsojosi M. Šilkūnas. – Visada didžiausias tikslas yra „Formulė 1“, todėl norisi kilti karjeros laiptais. Realistiškai žvelgiant, daugiau šansų yra sėsti į kėbulinį automobilį. Bet vis dar esame svarstymuose.“
Renginys „Nuo kartingo iki F4“ tapo ne tik galimybe susipažinti su jaunųjų lenktynininkų istorijomis, bet ir susitikimo vieta Lietuvos autosporto bendruomenei.
Tarp renginio svečių buvo žinomi autosporto atstovai Jonas Karklys, Karolis Raišys, Tomas Rudokas, Darius Jonušis ir kiti.
Vakaro metu taip pat surengtas aukcionas, kurio tikslas – surinkti lėšas „Mamų unijai“. Aukcioną laimėjusiam J. Karkliui atiteko M. Šilkūno F4 bolido modeliukas. Idėjos iniciatoriams dėkojo „Mamų unijos“ fondo direktorė Justina Mėlinauskaitė.
„Mamų unijos“ fondas globoja vėžiu sergančius vaikus ir jų šeimas, o Šilkūnų šeimos palaikymas jiems yra tęstinis. Markas ant šalmo taip pat nešioja simbolinį auksinį kaspiną.
Tuo metu patys jauniausi lenktynininkai visą vakarą varžėsi profesionaliais OBS simuliatoriais, kur jiems teko įveikti šalia Jonavos iškilsiančią „Lithuanian Motorsport Park“ trasą.
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