Eberechi Eze sužaidus pusvalandį sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.
Grubia varžovo klaida pasinaudojęsHarvey Barnesas antrojo kėlinio pradžioje nukreipė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 1:1.
Sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojęs Malickas Thiaw pasiuntė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą „Newcastle Utd“ naudai 2:1.
„Kanonierių“ ekipos vartininkas Davidas Raya dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių, vietoje jo aikštėje pasirodė Kepa Arrizabalaga.
Varžovus suklaidinęs Noni Madueke puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
„Arsenal“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 28 taškus ir toliau rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Newcastle Utd“ su 13 taškų žengia dvyliktas.
Highlights via DasFootball
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