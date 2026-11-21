Dešimtąją ir septintąją vietas dešimtuke užėmė Stambulo „Anadolu Efes“ skraiduolis Kai'us Jonesas, pasižymėjęs tiek galingu dėjimu, tiek įspūdingu bloku.
Net keturis kartus dešimtuke pasirodė Tyrique'as Jonesas. Aštuntąją vietą jis pasiekė galingu dėjimu, penktąją – įkraudamas per Walterį Tavaresą, trečiąją – tiksliu metimu iš aikštės vidurio su antrojo kėlinio sirena, antrąją – patikrindamas lanko tvirtumą po efektingo Aleksandro Vezenkovo perdavimo.
Gražiausias turo epizodas užfiksuotas Kaune – taip įvertintas Mathiaso Lessorto dėjimas per Joną Valančiūną.
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