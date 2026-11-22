Eurolygos klubas išvykoje 80:83 (21:20, 17:17, 15:17, 27:29) krito prieš Tortonos „Bertram“ (4/5).
Likus žaisti tris minutes skirtumas tarp komandų dar buvo dviženklis (66:78), bet svečiai sugebėjo atkurti intrigą. Likus žaisti 12 sekundžių Devono Hallo baudų metimai sumažino Milano ekipos deficitą iki minimalaus (80:81).
Prentissas Hubbas tuomet sumetė baudų metimus, o „Armani Olimpia“ turėjo šansą išplėšti pratęsimą, bet Marko Guduričiaus tritaškis tikslo nepasiekė.
19 taškų svečiams surinko D.Hallas (3/6 tritaškių, 6 rez. perd.), 15 – Giampaolo Ricci (5/9 tritaškių, 6 atk. kam.), 12 – Mosesas Wrightas (9 atk. kam.), pasižymėjęs ir technine pražanga.
Nugalėtojams 14 taškų pelnė Christianas Vitalas (4/8 tritaškių, 6 atk. kam.), 11 – P.Hubbas (1/6 tritaškių, 5 rez. perd.), po 10 – Justinas Gorhamas (8 atk. kam.), Amaras Alibegovičius (5 atk. kam.), Dominikas Olejničakas (5/6 dvitaškių, 7 atk. kam.) ir Dante Maddoxas (1/5 tritaškių, 6 atk. kam.).
Milano klubas Italijos pirmenybėse smuktelėjo iki ketvirtosios vietos.
„Armani Olimpia“ neturi daug laiko persigrupuoti – jau antradienį jų laukia viešnagė pas Vilerbano ASVEL.
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