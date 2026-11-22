Eurolygos klubas išvykoje 77:70 (23:20, 18:14, 22:18, 14:18) įveikė Trabzono „Trabzonspor“ (4/5).
Beveik visą mačą pirmavę „Anadolu Efes“ ketvirto kėlinio viduryje prisileido varžovus iki vieno taško (65:64). Vis dėlto Jordano Loydo individuali atkarpa sutvirtino persvarą, o pergalę įtvirtino Matthew Strazelio baudų metimai.
Nugalėtojams 21 tašką surinko J.Loydas (5/8 tritaškių), 16 – Dario Šaričius (1/6 dvitaškių, 4/6 tritaškių, 9 atk. kam.), 10 – M.Strazelis (1/5 tritaškių).
Trabzono klubui 26 taškus suvertė Brandonas Bostonas (10/22 metimų, 4 per. kam.), 14 – Royce'as Hammas (6/8 dvitaškių, 6 atk. kam.), 9 – Yigitas Arslanas (3/7 tritaškių, 7 atk. kam.).
„Anadolu Efes“ trečiadienį Eurolygos fronte lankys Vitoriją, Trabzono klubas FIBA Čempionų lygoje po Pasaulio taurės atrankos „lango“ (gruodžio 9-ąją) namie priims Vilniaus „Rytą“.
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