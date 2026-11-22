Latvijos klubas išvykoje 87:85 (20:18, 23:25, 25:26, 19:16) nugalėjo Vymsio „Viimsi“ (2/10).
Paskutinę ataką svečiai pasitiko lygiu rezultatu (85:85), tačiau su sirena Ivo Tammo paleistas dvitaškis skrodė tinklelį ir nulėmė pergalę.
R.Jocius pasirodė Liepojos klubo starto penkete ir per 30 minučių surinko 13 taškų (5/6 dvitaškių, 3/3 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius, 2 klaidas, 6 išprovokuotas pražangas, vieną paties nuobaudą bei 23 naudingumo balus.
24 taškus surinko Avi Toomeris (3/7 tritaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd., 3 per. kam., 3 klaidos), 20 – Xavieras Dusellas (3/8 tritaškių), 15 – I.Tammas (14 atk. kam.).
Be legionierių žaidusiems šeimininkams 24 taškus sumetė Karlas Jurtsenko (3/7 tritaškių, 12 atk. kam.), 12 – Erki Urvikas (0/4 tritaškių), po 11 – Kaarelas Valbas (2/5 tritaškių, 7 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Oliveris Pere'as (0/6 tritaškių).
„Liepaja“ penkiolikos klubų lygoje užima 11-ąją vietą, „Viimsi“ – trylikti.
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