„Ourense“ gretose žaidžiantis lietuvis aikštėje pasirodė 81 minutę ir jau po šešių minučių pelnė išlyginamąjį įvartį puikiu smūgiu iš už baudos aikštelės ribų.
Visgi, jo ekipa namuose galiausiai 2:3 nusileido „Racing Club Ferrol“ klubui.
Tuo metu ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius išlaikė sausus vartus ir padėjo „Lorca Deportiva“ klubui svečiuose 1:0 įveikti „Pena Deportiva“ klubo futbolininkus.
Antroje Vokietijos lygoje Lietuvos rinktinės saugas Lukas Michelbrink žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas Kotbuso „Energie“ klubas namuose 0:4 pralaimėjo Berlyno „Hertha“ klubui. Verta paminėti, kad L. Michelbrink priklauso „Hertha“ klubui, bet yra paskolintas „Energie“ ekipai.
Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Motiejus Šapola, o jo ginamas „Spezia“ klubas išvykoje liko be pergalės – sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Torres“ ekipa.
Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant „Slovacko“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 4:2 nugalėjo „Hradec Kralove“ klubą.
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