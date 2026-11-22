E. Černiauskas ilgą laiką darbavosi Marijampolės „Sūduvos“ vyr. trenerio asistento pozicijoje, taip pat 2022 metais dvejoms rungtynėms buvo laikinai perėmęs stratego postą. Po ilgo etapo gimtajame mieste marijampolietis persikėlė į sostinę – ten Vilniaus „Žalgiryje“ talkino Vladimirui Čeburinui, su kuriuo buvo dirbęs anksčiau.
2024-aisiais E. Černiauskas pradėjo darbuotis „Sūduvos“ B gretose, tiesa, tais pačiais metais jį į „Kauno Žalgirį“ pasikvietė anksčiau su juo Marijampolėje dirbęs Saulius Širmelis. Po tų pirmenybių pabaigos marijampolietis sulaukė šanso Laikinosios sostinės klube ir jame stratego poste praleido pusantro sezono.
Praėjusiais metais marijampolietis kartu su „Kauno Žalgiriu“ laimėjo pirmąjį titulą klubui – TOPLYGĄ, savo ruožtu, šių metų vasarį, įveikus „Panevėžį“, buvo iškovota LFF Supertaurė. Be to, 2025-aisiais E. Černiauskas buvo pripažintas geriausiu Lietuvos treneriu.
„Su „Panevėžio“ klubo vadovais greitai radome bendrą kalbą ir sutarėme dėl bendradarbiavimo artėjančiam sezonui. Šiuo metu vertiname galimybes išlaikyti dabartinius žaidėjus ir jau esame numatę keletą kandidatų, kurie galėtų sustiprinti komandą. Siekiame, kad pasirengimą sezonui pradėtume su sukomplektuota sudėtimi“, – pirmaisiais įspūdžiais su fk-panevezys.lt svetaine pasidalino E. Černiauskas.
Į pirmąją treniruotę „Panevėžys“ rinksis sausio 11 dieną.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.