Lietuvio auklėtiniai išvykoje 96:81 (19:25, 31:16, 19:22, 27:18) nugalėjo Mančesterio „Manchester“ (5/7).
Abi rungtynių puses geriau pradėjo šeimininkai, bet „Lions“ abu kartus atgal smogė su kaupu ir laimėjo užtikrintai.
Kauno „Žalgirio“ paskolintas Maxwellas Lewisas per 26 minutes surinko 15 taškų (5/8 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 2/4 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką ir 2 pražangas.
18-metis Emilis Žibūda per 3 minutes pasižymėjo tik rezultatyviu perdavimu, klaida ir pražanga.
T.Sabonis šiame mače vertėsi vos devyniais žaidėjais ir Dominykas Grunkis netapo vienu iš jų.
21 tašką Londono klubui pelnė Landriusas Hortonas (6/15 metimų, 6 atk. kam., 4 rez. perd.), 18 – Joelis Scottas (4 atk. kam., 4 rez. perd.), 13 – Joshua O'Garro (7 atk. kam., 3/4 tritaškių), 10 – naujokas Ade Adebayo (5 atk. kam.).
Mančesterio ekipai 13 taškų surinko Keonas Thompsonas (4 rez. perd., 4/12 metimų), 11 – Brandonas Mitchellas-Day'us, 10 – Luke'as Nelsonas.
„Lions“ išlieka vienvaldžiais pirmenybių lyderiais ir artimiausią mačą sužais tik po Pasaulio taurės atrankos „lango“ – gruodžio 8-ąją Europos taurėje lankys Tenerifės „La Laguna“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.