Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 123:94 pranoko Panevėžio „Lietkabelį“ (6/5).
Po rungtynių strategas nesikoncentravo į įspūdingą rezultatyvumą ir vis tiek įžvelgė taisytinų dalykų.
„Sveikinimai žaidėjams ir mūsų gerbėjams su pergale. Akivaizdu, kad rungtynes laimėjome puolimu, bet norisi ir geresnės gynybos, neatsipalaiduoti, žaisti kietai. Pirmame kėlinyje pradedame 27 taškus, trečiame – 30. Norėtųsi solidumo gynyboje“, – teigė strategas.
– 123 taškai – sukrito metimai ar ir situacijos buvo dėkingos?
– Šiandien ir pataikėme, turbūt vienas geriausių tritaškių procentų, 16 metimų pataikėme su 67 procentų taiklumu. Metė visi. Smagu, bet visada norisi kontroliuoti žaidimą su gynyba, kaip treneris, visada to noriu.
– Kaip tą gynybą buvo galima pagerinti?
– Kaip ir minėjau, pradžioje davėme per mažai kontakto. Žinome, kad Panevėžys yra gera komanda ir jei jiems leisi žaisti laisvai, bus daug problemų. Jie yra aukšto lygio žaidėjai, jei duodi laisvės, jie gali pataikyti ir šiandien tai parodė pirmame kėlinyje. 27 taškai, 5 tritaškiai iš penkių, bet per likusius kėlinius pataikė tik keturis tritaškius. Šiek tiek buvo geriau, žaidėjai suprato, ką ir kaip norime, bet buvo situacijų, kur dar galėjome nuimti taškų.
– Žaidėjams energijos netrūko ir po dvigubos Eurolygos savaitės?
– Norime iš kiekvienų rungtynių kažką pasiimti, vertinti varžovus, gerbti save ir savo gerbėjus. Reikia ne tik sužaisti rungtynes, bet ir kažką pasiimti. Kiekvienos tokios rungtynės yra gerai, pasižiūrėti, kas žaidžia mažiau ar turėjo blogesnes rungtynes Eurolygoje. Visąlaik norime atsidavimo šimtu procentų iš kiekvieno žaidėjo, padaryti savo darbą ir tada jau žiūrėti.
Tuo tarpu „Lietkabelio“ strategas Nenadas Čanakas neslėpė nusivylimo.
„Šiandien jie buvo daug geresnė komanda. Jie ir šiaip yra geresni, geresni treneriai, viskas, bet nesitikėjau, kad prieš kažką mano komanda praleis 120 taškų. Pamačiau tai.
Vienas faktas – jie pataikė 16 tritaškių iš 24 ir po mūsų krepšiu atkovojo 13 kamuolių, mes – 11. Metant tokiais procentais dar ir neatkovojome kamuolių. Toks taškų skirtumas su tokiais parametrais – normalus“, – teigė strategas.
– Prasideda Pasaulio taurės atrankos „langas“, kaip jis atrodys jūsų ekipai?
– Kelias dienas pailsėsime, o tada vėl pradėsime treniruotis. Į rinktines išvyksta tik Alexanderis Schumacheris ir Gabrielius Maldūnas, o kiti po poros dienų tęs darbus.
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