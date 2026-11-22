Naują etapą pradedanti „Manchester United“ komanda išvykoje neturėjo vilčių principinėje dvikovoje su „Liverpool“. Varžovai juos sutriuškino 4:0.
Naujojo trenerio debiutas gerokai apsunko jau 8-ąją minutę. Leny Yoro iš nugaros pargriovė vieną prieš vartininką išbėgusį varžovą ir prieš save išvydo raudoną kortelę.
Situaciją dar labiau komplikavo faktas, kad Dominikas Szoboszlai`us realizavo skirtą baudos smūgį. Galingai atliktas smūgis skriejo pro gyvatvorę į varžovų vartų tinklą.
„United“ dar tik bandant prisitaikyti prie žaidimo mažumoje, Florianas Wirtzas sukdamasis sugebėjo pataikyti į skersuotą kamuolį ir šis atsidūrė vartų tinkle.
Be savo įvarčio neliko ir jaunasis Rio Ngumoha. Visas rungtynes aktyviai žaidęs 18-metis galiausiai uždarė komandos draugo perdavimą leidusį jam pelnyti pirmąjį sezono įvartį.
Varžovų triuškinimą baigė Victoras Munozas. Jam pasižymėti užteko 10 minučių.
Pergalė leido „Liverpool“ (21 taškas) pakilti į ketvirtąją vietą lygoje. „Manchester United“ (8 taškai) lygoje žengia priešpaskutinė.
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