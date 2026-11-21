Pasak „Sky Sports“, Mančesterio klubas planuoja ieškoti naujų žaidėjų trijose pozicijose – kairiojo krašto gynėjo, vidurio gynėjo ir puolėjo. Tarp kandidatų į gynybos grandį minimi „Fulham“ atstovas Calvin Bassey ir „Everton“ futbolininkas Jarradas Branthwaite'as.
Pranešama, kad „Manchester United“ vadovybė dar prieš M. Pochettino paskyrimą buvo numačiusi žiemos perėjimų rinkos planus, tačiau dabar argentinietis taip pat turės galimybę prisidėti prie kandidatų pasirinkimo. Klubas pripažįsta, kad vasarą kai kuriose pozicijose trūko gylio, todėl sausį sieks papildyti sudėtį.
Vienu pagrindinių taikinių laikomas 26-erių C. Bassey. Nigerijos rinktinės gynėjas gali žaisti tiek vidurio, tiek kairiojo krašto gynėjo pozicijose. Jo sutartis su „Fulham“ artėja prie pabaigos, tačiau Londono klubas turi galimybę ją pratęsti dar vienam sezonui. „Fulham“ treneris Alvaro Arbeloa norėtų išsaugoti futbolininką ir siekia susitarti dėl naujo kontrakto.
Kitas kandidatas – 24-erių J. Branthwaite'as. „Manchester United“ šiuo gynėju domėjosi dar 2024 metais ir tuomet pateikė du pasiūlymus, tačiau abu buvo atmesti. Antrasis, kaip skelbta, siekė apie 55 mln. eurų. „Everton“ futbolininką sieja sutartis iki 2030 metų, todėl Liverpulio klubas turi tvirtas derybines pozicijas.
Kairiojo krašto gynėjo pozicijoje „United“ ir toliau stebi „Fulham“ atstovą Antonee`ą Robinsoną, kuris anksčiau dirbo su M. Pochettino JAV rinktinėje. Taip pat neatmetama galimybė sugrįžti prie „Barcelona“ gynėjo Alejandro Balde kandidatūros, nors konkretus susitarimas kol kas nėra svarstomas.
Puolėjo paieškas paskatino Benjamino Šeško trauma – pagrindinis komandos vidurio puolėjas turėtų nežaisti bent iki sausio.
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