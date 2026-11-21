Brazilas atskleidė, kad puolėjas treniruotėms kartais visiškai neteikdavo reikšmės, nes jautėsi jau užsitikrinęs finansinę ateitį. Taip pat stebėjosi ir jo vertybių trūkumu.
„Jhonas Duranas buvo tas žaidėjas, kuriam į viską buvo nusispjauti.. Sakydavau jam: „Nagi, einame treniruotis, šiek tiek pabėgiokime.“ Jis atsakydavo: „Broli, aš jau turtingas. Man nereikia bėgioti.“ Kai jis pasirašė sutartį su Sankt Peterburgo „Zenit“, stebėdamasis pasakiau: „Dabar uždirbsi dar daugiau pinigų.“ Jis atsakė: „Broli, kuo daugiau, tuo geriau“, – tinklalaidėje „Charla“ pasakojo Fredas.
Brazilas teigė, kad iš pradžių kolumbietis į treniruotes dar ateidavo, tačiau vėliau jo požiūris pasikeitė. Pasak Fredo, kartais J. Duranas vietoje treniruočių nueidavo į medicinos kabinetą ir ten leisdavo laiką. Futbolininkas esą taip pat kalbėdavo, kad jau pasirūpino savo, šeimos ir net trijų būsimų kartų finansine gerove.
Nepaisant kritikos, Fredas pabrėžė, kad J. Duranas jam paliko gero žmogaus įspūdį ir buvo vienas linksmiausių komandos draugų. Brazilas tikino, jog kolumbietis turėjo puikių futbolo savybių, tačiau jo požiūris į profesionalo pareigas kartais stebino.
J. Duranas „Fenerbahče“ atstovavo 2025 metų vasarą – 2026 metų vasarį. Per šį laikotarpį jis sužaidė 21 rungtynes, pelnė penkis įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus. Vėliau puolėjas buvo paskolintas Sankt Peterburgo „Zenit“, o dabar rungtyniauja Lisabonos „Benfica“ klube.
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