Eurolygos klubas namie 117:110 (37:20, 32:35, 24:33, 24:22) įveikė Alessandro Magro treniruojamą Romos „Roma“ (2/7).
„Virtus“ mačo pradžioje triuškino varžovus (37:17), tačiau viską išbarstė ir likus žaisti pusantros minutės jau atsiliko 107:108.
Marcusas Carras tuomet pataikė iš toli, apsigynus pridėjo dvitaškį, o pergalę įtvirtino Danielio Hacketto dvitaškis ir Trento Fraziero baudų metimai.
27 taškus nugalėtojams surinko M.Carras (5/9 tritaškių, 6 rez. perd.), 16 – Mouhametas Dioufas (6/6 dvitaškių, 5 atk. kam.), po 15 – Aliou Diarra (5/6 dvitaškių, 6 atk. kam.) ir T.Frazieras (4/6 tritaškių, 7 rez. perd.), 13 – Rasheedas Bello.
Svečiams 26 taškus sumetė Niccolo Mannionas (4/9 tritaškių, 12 rez. perd., 33 naud. bal.), 19 – Arturas Strautinis (3/9 tritaškių, 8 atk. kam.), po 16 – Paulas Watsonas (4/7 tritaškių) ir Corey Davisas (2/7 tritaškių, 5 rez. perd.), 14 – Marko Simonovičius (4/5 dvitaškių).
Romos klubas Italijoje dalinasi vos 14–15 vietas, „Virtus“ tvirtai pirmauja.
Bolonijos ekipa iki Pasaulio taurės atrankos „lango“ Eurolygoje dar aplankys Belgrado „Crvena Zvezda“.
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