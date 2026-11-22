Praėjusiais metais ispanas Turine finale nusileido Jannikui Sinneriui, tačiau šįkart išvengė dar vieno nusivylimo. Nepaisant to, kad kairę koją dengė tvarstis, C. Alcarazas judėjo užtikrintai ir puikiai žaidė priimdamas varžovo padavimus. Jis tapo pirmuoju šio turnyro žaidėju, kuriam pavyko laimėti A. Zverevo padavimų seriją.
Pirmajame sete ispanas dominavo ir net tris kartus laimėjo varžovo padavimų serijas. Antrajame sete C. Alcarazas taip pat išsiveržė į priekį, tačiau vėliau iššvaistė dviejų geimų persvarą ir leido vokiečiui sugrįžti į kovą.
Lemiamas momentas atėjo pratęsime. A. Zverevas turėjo net tris „set pointus“, tačiau C. Alcarazas atsilaikė, panaikino deficitą (3:6, 6:6) ir laimėjo šešis iš paskutinių septynių taškų. Po 121 minutės kovos ispanas krito ant nugaros iš džiaugsmo, o netrukus apsikabino savo komandos narius.
CARLOS REIGNS SUPREME 👑 Alcaraz claims his first #NittoATPFinals title with a 6-2 7-6 win over Zverev in Turin! https://t.co/olhvymEc9RREKLAMAREKLAMA— Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026
Tai buvo šeštasis C. Alcarazo titulas šį sezoną ir 30-asis per visą profesionalo karjerą. Be to, jis tapo vos ketvirtuoju tenisininku istorijoje, kuriam pavyko laimėti visus keturis skirtingus „Didžiojo kirčio“ turnyrus ir ATP sezono finalines varžybas. Iki šiol tai buvo padarę Andre Agassi, Rogeris Federeris ir Novakas Djokovičius.
Šis triumfas ypač įspūdingas įvertinus sudėtingą ispano sezoną. Balandį Barselonos turnyre jis patyrė riešo traumą ir dėl jos praleido daugiau nei keturis mėnesius. Į kortus sugrįžęs rugpjūtį, „US Open“ turnyre jis pasiekė ketvirtfinalį, o vėliau įspūdingai įsibėgėjo: C. Alcarazas laimėjo turnyrus Paryžiuje, Vienoje, Tokijuje ir dabar Turine. Per šią atkarpą jo pergalių ir pralaimėjimų santykis siekė 22-1.
Turine ispanas taip pat iškovojo visas penkias pergales. Grupės etape jis įveikė Francesą Tiafoe, Daniilą Medvedevą ir Flavio Cobolli, pusfinalyje po lemiamo seto pratęsimo palaužė Beną Sheltoną, o finale įveikė A. Zverevą.
Po triumfo Turine C. Alcarazas gerokai sumažino atsilikimą nuo antrosios pasaulio raketės J. Sinnerio. Savaitės pradžioje ispaną ir italą skyrė 1850 taškų, o dabar – vos 350. Praėjusių metų turnyro čempionas J. Sinneris šiemet varžybose nedalyvavo dėl traumos.
Kadangi C. Alcarazas Turine laimėjo visus mačus, jam atiteko didžiausias įmanomas prizas – 1500 reitingo taškų bei 5,17 mln. JAV dolerių. Tai – didžiausia vieno žaidėjo uždirbta suma „ATP Finals“ istorijoje.
A. Zverevas, nepaisant pralaimėjimo išsaugojo pirmąją vietą ATP reitinge, ir turi 10 350 taškų. Vokietis siekė trečią kartą laimėti sezono finalo turnyrą – anksčiau jam tai pavyko 2018 ir 2021 metais.
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