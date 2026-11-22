Argentinos futbolo žvaigždė per pirmojo kėlinio pridėtą laiką iš pradžių bandė nustumti oponentą, o paskui atliko nesportinį veiksmą. Jis sviedė kamuolį tiesiai į varžovų puolėjo Gonzalo Tapios veidą ir išvengė raudonos kortelės.
Incidentas įvyko prie šoninės linijos, kai L. Messi ruošėsi atlikti kamuolio išmetimą iš užribio. G. Tapia stovėjo visai šalia ir trukdė argentiniečiui, o šis, užuot tiesiog grąžinęs kamuolį į žaidimą, sviedė jį varžovui į veidą. G. Tapia griuvo ant vejos, o teisėjas Allenas Chapmanas abiem futbolininkams parodė geltonas korteles.
„Columbus Crew“ treneris Laurent'as Courtois po rungtynių neslėpė nepasitenkinimo teisėjo sprendimu ir teigė, kad L. Messi turėjo būti pašalintas iš aikštės.
„Visi žino, kad jis nusipelnė daugiau nei geltonos kortelės. Tai tikrai liūdna“, – sakė strategas.
Vis dėlto teisėjas A. Chapmanas apgynė savo sprendimą. Jis paaiškino, kad panaudota jėga buvo nereikšminga, todėl epizodas neatitiko šiurkštaus nesportinio elgesio, už kurį būtų skiriama raudona kortelė, kriterijų. Pagal Tarptautinės futbolo asociacijų valdybos (IFAB) taisykles, jeigu kamuolys į varžovą metamas panaudojant pernelyg didelę jėgą, tai gali būti vertinama kaip smurtinis elgesys ir baudžiama pašalinimu iš aikštės.
Pats susitikimas Majamio klubui susiklostė itin nesėkmingai. Komanda dar 36-ąją minutę liko žaisti dešimtyje, o „Columbus Crew“ iškovojo pergalę 3:0. G. Tapia šiame mače pelnė du įvarčius.
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