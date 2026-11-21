2 valandas ir 2 minutes trukusioje akistatoje 23-ejų C. Alcarazas susidūrė su rimtu pasipriešinimu. Susitikimą stebėjo pilnutėlė „Inalpi“ arena, o ispanas į kortą žengė stipriai sutvarstyta kaire koja. Nepaisant sudėtingos pradžios, C. Alcarazas palaipsniui įsibėgėjo, pagerino smūgių tikslumą ir lemiamais momentais pademonstravo savo meistriškumą.
Lemiamo seto metu nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“. Pratęsime B. Sheltonas pelnė pirmą tašką po savo padavimo (0:1), o C. Alcarazas į tai atsakė gniuždančiu spurtu 7:0. Jis pratęsė pergalių seriją iki 13 susitikimų.
Praėjusių metų ATP finalinio turnyro lemiamoje dvikovoje C. Alcarazas nusileido Jannikui Sinneriui, tad vėl turės galimybę iškovoti pirmąjį karjeroje šio prestižinio turnyro trofėjų. Sekmadienį 19 val. Lietuvos laiku jo varžovu taps Alexanderis Zverevas arba Daniilas Medvedevas.
C. Alcarazas tapo vos antruoju Ispanijos tenisininku istorijoje, kuriam pavyko bent du kartus patekti į ATP finalo turnyro finalą. Iki šiol tai buvo padaręs tik Rafaelis Nadalis.
Ispanas grupių etape iškovojo visas tris pergales, tačiau trečiadienį vykusiame susitikime su D. Medvedevu jam prireikė medikų pagalbos dėl kairės kojos skausmo Penktadienį jis jau sėkmingai įveikė Flavio Cobolli.
Šį sezoną C. Alcarazas daugiau nei keturis mėnesius negalėjo žaisti dėl balandį Barselonos turnyre patirtos riešo traumos. Į kortus jis grįžo rugpjūtį, tačiau „US Open“ ketvirtfinalyje po penkių setų pratęsimo nusileido būtent B. Sheltonui.
Vėliau ispanas atsigriebė iškovodamas titulus Tokijuje, Vienoje ir Paryžiuje. Prancūzijos sostinėje vykusiame turnyre jis pakeliui link titulo taip pat įveikė B. Sheltoną. Bendras tarpusavio susitikimų rezultatas dabar yra 5-1 C. Alcarazo naudai.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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