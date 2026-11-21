Pirmajame sete vokietis dominavo pratęsime, kuriame neleido D. Medvedevui laimėti nė vieno taško. Antrajame sete A. Zverevui pakako vieno laimėto „break pointo“, kad susikrautų pergalingą pranašumą. D. Medvedevas per visą mačą taip ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“.
Tai buvo 23-iasis šių tenisininkų tarpusavio susitikimas. A. Zverevas dabar savo sąskaitoje turi devynias pergales, o D. Medvedevas – 14. Vokietis laimėjo ir ankstesnę jų akistatą, vykusią 2025 metų Paryžiaus ATP 1000 turnyro ketvirtfinalyje.
Sekmadienį A. Zverevas sieks trečią kartą karjeroje triumfuoti baigiamajame ATP sezono turnyre. Jo varžovu finale bus C. Alcarazas. Paskutinį kartą tenisininkai susitiko šių metų „Australian Open“ pusfinalyje. Tuomet ispanas po penkių setų kovos įveikė vokietį ir vėliau iškovojo titulą, tapdamas jauniausiu tenisininku, laimėjusiu visus keturis skirtingus „Didžiojo kirčio“ turnyrus. Iki šiol jų tarpusavio susitikimuose minimaliai pirmauja C. Alcarazas – 7-6.
A. Zverevui šis sezonas taip pat tapo išskirtinis. Vokietis iškovojo pirmuosius du „Didžiojo kirčio“ titulus – triumfavo „Roland Garros“ ir „US Open“ turnyruose, o lapkričio pradžioje pirmą kartą karjeroje pakilo į pirmąją pasaulio reitingo vietą.
Šią savaitę Turine 29-erių tenisininkas taip pat buvo pagerbtas už sezono pabaigimą pirmoje ATP reitingo pozicijoje. Dabar jis sieks dar vieno svarbaus pasiekimo – trečiojo ATP finalinio turnyro titulo.
Finalą sekmadienį nuo 19 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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