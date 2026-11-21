Pralaimėjusiųjų gretose įspūdingą pasirodymą surengė Tyleris Herro, pelnęs net 50 taškų, atkovojęs 11 kamuolių ir pataikęs 7 tritaškius iš 12.
Kasparas Jakučionis pralaimėtojų gretose per 10 minučių surinko 2 taškus (1/2 dvit., 0/4 trit.), sugriebė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, tačiau suklydo 3 sykius.
Filadelfijos komandoje išsiskyrė Joelis Embiidas, surinkęs 26 taškus, 17 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvius perdavimus. LeBronas Jamesas pridėjo 21 tašką (9/13 dvit.), o Anfernee Simonsas pelnė 18 taškų.
Po dviejų kėlinių „76ers“ pirmavo minimaliu skirtumu (60:59), o prieš lemiamą ketvirtį turėjo šešių taškų pranašumą – 98:92.
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai buvo nutolę iki dešimties taškų (127:117), tačiau T. Herro vedami svečiai sugrįžo į kovą.
Likus 19 sekundžių T. Herro sumažino atsilikimą iki dviejų taškų (128:126). J. Embiidas realizavo abi baudas, tačiau likus 5,7 sekundės B. Burriesas pataikė tritaškį ir priartino „Bucks“ iki minimumo – 130:129.
Vis dėlto J. Embiidas dar kartą neklydo prie baudų metimo linijos ir įtvirtino Filadelfijos klubo pergalę.
„76ers“ per visas rungtynes suklydo vos 4 kartus.
Artimiausias NBA rungtynes „76ers“ lapkričio 24 dieną namuose žais su Portlando „Trail Blazers“, o „Bucks“ tą pačią dieną išvykoje susitiks su Toronto „Raptors“.
„76ers“: Joelas Embiidas 26 (7/16 dvit., 17 atk. kam., 9 rez. perd.), LeBronas Jamesas 21 (9/13 dvit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Anfernee Simonsas 18 (4/10 trit.), Tyrese Maxey 17 (4/8 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), VJ Edgecombe 16 (4/8 dvit., 1/4 trit., 6 rez. perd.), Dominickas Barlow 12 (4/4 dvit., 4 atk. kam.), Kentavious Caldwell-Pope 11 (3/4 trit.), Jabari Walkeris 9 (4/5 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Labaronas Philonas 2.
„Bucks“: Tyleris Herro 50 (8/11 dvit., 7/12 trit., 11 atk. kam., 7 rez. perd.), Braydenas Burriesas 26 (10/14 dvit., 2/6 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Kyle Kuzma 12 (2/8 dvit., 2/8 trit., 5 atk. kam.), Jaime Jaquezas (3/5 dvit.) ir AJ Greenas (3/3 trit.) po 9, Ryanas Rollinsas 8 (4/8 dvit., 6 atk. kam.), Kel'elas Ware 6 (3/5 dvit., 8 atk. kam.), Mylesas Turneris 5 (1/6 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd., 4 blk.), Nate Amentas ir Kasparas Jakučionis (0/4 trit.) po 2.
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