Toks sprendimas nustebino daugelį sirgalių, kurie vis dar tikisi D. Dirkstį išvysti sugrįžtant į ringą. Juolab kad kovotojas turi galiojančią sutartį su UTMA organizacija.
Pastarosiomis savaitėmis D. Dirkstys vėl pradėjo dalintis vaizdais iš treniruočių, o sekmadienį, atsakinėdamas į gerbėjų klausimus, atskleidė, kad mintis apie revanšą su S. Maslobojevu jo vis dar nepalieka ramybėje.
„Niekada nesakyk niekada. Šiuo metu mėgaujuosi gyvenimu už ringo ribų, tačiau sportuoju kiekvieną dieną. Jaučiu, kad vis dar labai greitai tobulėju. Turiu daug dar neatskleisto potencialo. Esu talentingas šioje sporto šakoje, Dievas mane apdovanojo supratimu, kaip kovoti. Galiu kautis su geriausiais.
Yra tik viena mintis, kuri man neduoda ramybės. Žinau, kad esu geresnis už Maslobojevą ir galiu jį nokautuoti. Ši mintis man vis sukasi galvoje, tačiau šiaip mėgaujuosi ir gyvenimu po karjeros pabaigos“, – teigė D. Dirkstys.
Tuo tarpu S. Maslobojevas yra teigęs, kad jam iki karjeros pabaigos liko 3-4 kovos, tarp kurių galėtų būti įterpta ir antra akistata su D. Dirksčiu: „Planas yra pasirašyti kontraktą su UTMA dar trims ar keturioms kovoms. Tris kovas surengti su lietuviais, tarp jų galėtų būti ir revanšai, bei vieną superkovą, kad ir su tuo pačiu Bahramu. Faktas, kad norėtųsi ir su Dirkščiu antrą kartą viską užbaigti kitaip ir neduoti jam šanso pabėgti.“
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