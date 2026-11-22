Lietuvos rinktinė čempionatą pradėjo pergale 4:2 prieš Turkiją. Savo kovas laimėjo Majus Genys, Varvara Kuchar, Norbertas Račka ir Tajus Babaičenko, o nesėkmes patyrė Marta Navickaitė bei Saulė Einingė.
Ketvirtfinalyje lietuviai 0:4 neprilygo japonams. Nesėkmes patyrė M. Genys, V. Kuchar, Simas Polikevičius ir M. Navickaitė.
Paguodos etape Lietuvos rinktinė dramatiškai 3:4 pralaimėjo Sakartvelui ir nepateko į mažąjį finalą. Savo kovas laimėjo V. Kuchar, T. Babaičenko ir M. Genys, o pralaimėjimus patyrė N. Račka, M. Navickaitė, S. Einingė bei M. Navickaitė.
Galutinėje įskaitoje lietuviai užėmė 7-ą vietą.
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