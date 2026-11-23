Jau pirmadienį į Klaipėdoje prasidėsiančią Lietuvos rinktinės pasiruošimo stovyklą išvyksta trys žalgiriečiai – Marekas Blaževičius, Dovydas Giedraitis ir Deividas Sirvydis. Kartu su jais prie nacionalinės komandos prisijungs ir „Žalgirio“ kineziterapeutas Tomas Lesutis.
Apie žalgiriečių atstovavimą Lietuvos rinktinei specialiai „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams pasisakė Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Su tais žaidėjais, kurie žaidžia „Žalgiryje“, yra taip, kaip ir visada – tai yra žaidėjo noras atstovauti rinktinei ir, jeigu jie yra sveiki, o kalendorius leidžia, tai jie ir atstovauja rinktinei, nematau tame problemų. Trys žaidėjai tikrai bus pirmose „lango“ rungtynėse – tai yra Marekas, Dovis ir Deivis“, – atskleidė P.Jankūnas.
Prie rinktinės prisijungs ir „Žalgirio“ trenerių štabo narys Renaldas Seibutis, kuris, sugrįžęs iš Madrido, ketvirtadienį prisijungs prie nacionalinės rinktinės trenerių štabo jau rungtynėms su Serbija.
Tuo metu Arnas Butkevičius prie rinktinės prisijungs antrosioms atrankos „lango“ rungtynėms, kurios sekmadienį vyks Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje Sarajeve.
Rinktinei šiame „lange“ neatstovaus Ąžuolas Tubelis, kuris rinktinių pertrauką išnaudos poilsiui ir kelio gydymui.
Pirmosiose rinktinės rungtynėse su Serbija taip pat nežais ir Jonas Valančiūnas. Visgi po trečiadienį vyksiančių Eurolygos rungtynių Madride bus iš naujo įvertinta situacija ir sprendžiama dėl J.Valančiūno galimybių prisijungti prie nacionalinės komandos antrajai atrankos „lango“ dvikovai su Bosnija ir Hercegovina.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.