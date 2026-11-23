Po dviejų sudėtingų dienų SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijos pirmajame etape, į finalines šio etapo lenktynes Lietuvos SSL rinktinė žengė būdama trečioje pozicijoje. Kone nuo pat lenktynių pradžios mūsiškiai išsiveržė į priekį ir šios pozicijos nebeužleido nė vieniems konkurentams iki pat finišo linijos. Tokiu būdu Lietuva ne tik laimėjo paskutines etapo grupės lenktynes, bet ir pirmu numeriu savo grupėje iškovojo teisę Lietuvai toliau atstovauti pasaulio buriavimo taurės 1/16-finalyje.
„Jausmas nerealus, lyg devintam dangui, nes tikrai turėjome nemažai streso pastarąsias porą dienų. Mes žinojom, kad esam tikrai greiti, bet vis kokios nors klaidos neleisdavo parodyti savo tikrojo potencialo. Šiandien pagaliau pavyko – iš karto kontroliavom laivyną, nuo starto iki finišo viskas vyko sklandžiai“, – po finišo džiaugėsi komandos narys Martin Volkovicki.
Pasak komandos kapitono Roko Milevičiaus, komanda žengė į etapą žinodama, kad jiems būtina aplenkti Taičio komandą, bet geriausia ir užtikrinčiausia būtų, jei finišo liniją pasiektų pirmi.
„Prieš startą turėjome du taktinius variantus. Arba veltis į ankstyvą kovą su Taičiu, bandyti jį laikyti, galbūt net vėluot į startą, bet padaryti viską, kad mes jį aplenktume. Arba tiesiog startuoti „švariai“, su savo vėju ir plaukti savo plaukimą. Galiausiai likome prie antrojo plano. Sustartavom gerai, pasirinkom kairę distancijos pusę. Pasiekę srovės liniją, pamatėme, kad galime išstumti graikus – jie plaukė prieš srovę, o mes plaukėm tiesiai ant srovės linijos“, – apie kovą distancijoje pasakojo R. Milevičius.
Finišo liniją Lietuva pasiekė pirmą, o kadangi paskutiniąją dieną dalyviams buvo skiriami dvigubi taškai, galutinėje įskaitoje mūsiškiai surinko 14 taškų ir iš trečios vietos pakilo į pirmąją. Antrąją vietą užėmė Taičio komanda, paskutinėse grupės lenktynėse finišavę antri ir galutinėje įskaitoje surinkę taip pat 14 taškų.
Į lemiamas lenktynes žengę pirmoje pozicijoje graikai finišą pasiekė ketvirti ir galiausiai liko trečioje grupės vietoje su 12 taškų. Pietų Korėją galutinėje grupės įskaitoje surinko 6 taškus.
„Šiandien mūsų plaukimas tikrai buvo su minimaliu klaidų skaičiumi – geras startas, toliau – be kažkokių techninių nesklandumų. Labai smagu, kad pavyko įgyvendinti planą maksimaliai“, – džiaugėsi komandos narys Andrius Ramonaitis.
Į SSL Gold Cup pasaulio taurės 1/16-finalį iškopusi Lietuvos SSL rinktinė, toliau lenktyniaus naujoje grupėje, kur susirungs su Tailando, Japonijos bei Mianmaro rinktinėmis.
„Galima spėlioti, kokios grupės lengvos, kokios sunkios. Bet buriavime ne taip dalykai veikia. Tiesa ta, kad kiekvienos lenktynės yra nauja istorija ir turi ateiti į tas lenktynes su nauju nusitikimu bei daryti savo darbą gerai ir kokybiškai. Visą laiką turi būti susikoncentravęs užduočiai, nesvarbu su kokia komanda kovoji“, – apie Lietuvos komandos nusiteikimą ateinančiam etapui dalinosi M. Volkovicki.
SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės 1/16-finalis startuos lapkričio 26 d., finišuos 29 d. Iš jo į tolimesnį etapą taip pat pateks tik dvi geriausiai savo grupėje pasirodžiusios komandos.
SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lenktynių serija vyksta Brazilijoje, Rio de Žaneire, lapkričio 19-gruodžio 13 d. Šios varžybos savo formatu yra Pasaulio futbolo čempionato atitikmuo buriavime, kur skirtingų valstybių rinktinės varžosi siekdamos stipriausios buriavimo valstybės titulo. Iš viso Finaliniame etape varžosi 40 valstybių. Kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose kartu sudėjus – 66 valstybės. SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijos rezultatus galima sekti paspaudus ČIA.
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