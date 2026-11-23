EEVZA turnyro rungtynėse dėl trečiosios vietos sekmadienį Lietuvos rinktinė 0:3 (24:26, 23:25, 19:25) pralaimėjo Suomijos komandai.
Du pirmi setai klostėsi labai panašiai – Lietuvos komanda nemažą laiko dalį buvo priekyje, bet įtemptose setų pabaigose tikslesnės buvo suomės. Po apmaudaus starto lietuvės prastai pradėjo trečiąjį setą ir suomės iškart įgijo nemažą pranašumą. Nors Lietuvos komanda dar buvo priartėjusi iki dviejų taškų, Suomija užbaigė mačą keturiais taškais iš eilės.
Lietuvos rinktinei 11 taškų pelnė Nida Jociūtė, 7 – Smiltė Vilimaitė, 5 – Patricija Sliežauskaitė, 4 – Gabrielė Leckauskaitė, po 3 – Emilija Miliūtė, Agnetė Korsakaitė ir Urtė Glotovaitė, 2 – Elzė Tvardauskaitė, 1 – Vėjūnė Viršilaitė. Komandai taip pat atstovavo Izabelė Breimelytė, Rugilė Arštikytė, Ainė Giedraitytė, Radvilė Dimšaitė ir Gabija Šlėgutė.
Turnyre triumfavo Lenkijos rinktinė, finale 3:0 nepalikusi vilčių Ukrainai. Lenkės iškovojo tiesioginį kelialapį į finalinį Europos čempionato etapą.
„Tai buvo labai sunkus turnyras. Žaidėme vienas rungtynes po kitų, dideliu tempu ir prieš stiprias komandas. Pasiruošti turėjome vos penkias treniruočių stovyklas, todėl mūsų pasirodymą vertinu teigiamai, nors ir nepavyko jo užbaigti pergalingai. Ketvirtoji vieta visada skaudi, nes iki prizininkų pakylos pritrūko visai nedaug. Atsižvelgiant į tai, kaip klostėsi turnyras, sunku šį rezultatą vadinti sėkmingu. Tačiau esame proceso viduryje ir suprantame, kad dar laukia daug darbo“, – kalbėjo Lietuvos ekipos treneris Mateuszas Zarczynski.
Lietuvos tinklininkės turnyrą pradėjo dviem įspūdingomis pergalėmis – užtikrintai buvo nugalėtos ukrainietės bei estės. Vis tik netikėtas pralaimėjimas Azerbaidžanui neleido tapti grupės nugalėtojomis ir patekti į finalą.
„Sėkmingą turnyro pradžią lėmė geras pasiruošimas. Taip pat buvome gerai pasirengę ir trečiosioms, svarbiausioms rungtynėms. Antrajame sete pirmavome 18:7, o trečiajame – 18:11, tačiau nesugebėjome išlaikyti šios persvaros. Tai buvo geriausios turnyro rungtynės, kuriose abi komandos pademonstravo aukštą lygį. Galiausiai daugiau nei pats tinklinis rezultatą lėmė emocijos. Šį kartą būtent mums nepavyko jų suvaldyti“, – pripažino treneris.
Antrasis Europos čempionato atrankos etapas vyks kitų metų balandžio 22-25 dienomis. Čia varžysis komandos iš visos Europos. M. Zarczynski neabejoja savo auklėtinių potencialu ir tiki, kad merginos galės pakovoti dėl svarbiausio tikslo.
„Šios merginos turi didžiulį potencialą ir tai įrodė šiame turnyre Estijoje. Tačiau norėdami laimėti tokio lygio varžybas, dar turime daug dirbti tiek techniniu, tiek psichologiniu aspektu. Antrajame atrankos etape visos komandos pradės lygiomis sąlygomis. Daug kas priklausys nuo grupių burtų, kurie gali tiek palengvinti, tiek apsunkinti kelią į finalą“, – svarstė M. Zarczynski.
Europos U16 merginų tinklinio čempionato finalinis etapas vyks 2027 metų rugpjūčio 6-15 dienomis Slovakijoje ir Vengrijoje.
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