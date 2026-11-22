EEVZA turnyro B grupės trečiosiose rungtynėse šeštadienį Mateuszo Zarczynski treniruojamos lietuvės apmaudžiai 1:3 (16:25, 25:23, 23:25, 25:27) nusileido Azerbaidžano komandai.
Lietuvos rinktinė nesėkmingai pradėjo rungtynes ir išgyvenimo rungtynes žaidusios varžovės užtikrintai laimėjo pirmą setą. Po atkaklios kovos Lietuvos ekipai antrajame sete pavyko atstatyti pusiausvyrą, tačiau įtempti trečiasis ir ketvirtasis setai sėkmingiau baigėsi Azerbaidžano tinklininkėms.
Apmaudu tai, kad šis pralaimėjimas neleido Lietuvos rinktinei tapti B grupės nugalėtojomis ir patekti į EEVZA turnyro finalą. Lietuves grupėje pasivijo Ukrainos komanda. Tiek pergalių, tiek iškovotų taškų, tiek setų santykių parametrai tarp šių komandų buvo lygūs. Viską šiuo atveju nulėmė pelnytų/praleistų taškų santykis, kuris minimaliai geresnis buvo ukrainiečių. Lietuvos ekipai iki geresnio santykio pritrūko vos vieno pelnyto taško.
Lietuvos rinktinei 29 taškus pelnė lyderė Nida Jociūtė, po 9 – Emilija Miliūtė ir Smiltė Vilimaitė, 6 – Agnetė Korsakaitė, po 4 – Gabrielė Leckauskaitė ir Patricija Sliežauskaitė, 1 – Elzė Tvardauskaitė.
Sekmadienį Lietuvos tinklininkės dėl trečios vietos kausis su Suomijos bendraamžėmis. Lietuvės jau užsitikrino vietą antrajame Europos čempionato atrankos etape. Į jį pateks 2-5 vietas užimsiančios komandos.
Finale Ukraina susitiks su Lenkija. Šio mačo laimėtojos iškovos tiesioginį kelialapį į finalinį Europos čempionato etapą.
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