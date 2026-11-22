Pirmose rungtynėse „Ohrid“ rankininkai pasinaudojo dviem „Dragūno“ žaidimo duobėmis kėlinių pabaigoje ir iškovojo pergalę 30:19 (13:7).
Atsakomosios rungtynės vyks sekmadienį 19 val. Lietuvos laiku.
„Pralaimėjome gan dideliu skirtumu, nors jis neatspindi nei rungtynių eigos, nei komandų jėgų santykio. Įrodėme, kad tris ketvirtadalius rungtynių galime lygiai kovoti su praėjusio sezono Europos taurės laimėtojais ir šio sezono turnyro favoritais, – sakė „Dragūno“ treneris Miglius Astrauskas. – Esu patenkintas kaip vyrai kovojo, tik pritrūko koncentracijos abiejų kėlinių pabaigoje. Gal atsiliepė nuovargis, gal pritrūko susikaupimo. Šiuos dalykus reikia pataisyti atsakomosiose rungtynėse.“
Abu kėliniai – pagal panašų scenarijų
Susitikimo pradžia prieš daugiau nei pusės tūkstančio triukšmingų žiūrovų palaikomus favoritus klaipėdiečiams nieko blogo nežadėjo. Sužaidus 10 min. „Dragūnas“ pirmavo 4:2. Nors vėliau „Ohrid“ persvėrė rezultatą, kibi „Dragūno“ gynyba neleido varžovams atitolti. Sužaidus 24 minutes, „Ohrid“ pirmavo vos 8:6, tačiau tuomet laimėjo atkarpą 5:1 ir prieš pertrauką atitrūko šešiais įvarčiais.
Pagal panašų scenarijų klostėsi ir antras kėlinys. Po pertraukos tris įvarčius be atsako pelnęs „Dragūnas“ sumažino atsilikimą 11:14. Vėliau vyko lygi kova ir 53 minutę komandos skyrė tik keturi įvarčiai 17:21. Vis dėlto rungtynių pabaigoje „Ohrid“ rankininkai varžovus įstūmė į dar vieną duobę. Laimėjęs atkarpą net 7:0, Šiaurės Makedonijos klubas susikrovė solidžią persvarą prieš atsakomąsias rungtynes.
„Gynyboje tikrai gerai dirbome. Kai tokia galinga komanda, kurios startinėje sudėtyje visi žaidėjai turi Čempionų lygos patirties, per 20 minučių pelno 6 įvarčius, reikia tik pagirti mūsų vyrus. Deja, klaidos puolime leido varžovams pelnyti lengvus įvarčius ir prieš pertrauką jie nutolo, – komentavo M. Astrauskas. – Tą patį patyrėme ir antrame kėlinyje. Išėjome susikaupę, žaidėme drausmingai, bet tos drausmės užteko tik iki 52 minutės. Pabaigoje vėl klydome puolime, neišsprendėme paprastų situacijų, neišnaudojome susikurtų gerų progų. Patyrę varžovai tokių klaidų neatleido ir iškart jomis pasinaudojo.“
Varžovų lyderiai – legionieriai
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė vengras Dominikas Mathe ir serbas Nikola Zečevičius, pelnę po 7 įvarčius. Serbas Darko Djukičius ir graikas Nikolas Liapis prie pergalės pridėjo po 3 įvarčius, slovėnas Tilenas Strmljanas, kroatas Ante Ivankovičius, japonas Shuichi Yoshida ir makedonas Tomislavas Jagurinovskis – po 2, prancūzas Adama Keita ir makedonas Martinas Ivanovskis – po 1.
„Dragūno“ komandai Paulius Čėsna pelnė 5 įvarčius, Lukas Juškėnas ir Mykolas Lapiniauskas – po 4, Deividas Virbauskas – 3, Arvydas Bučius ir Karolis Stropus – po 1. Įvarčiu pačioje rungtynių pradžioje pasižymėjo ir klaipėdiečių vartininkas iš Moldovos Ionas Saharneanas.
„Kai per trejus metus žaidi vienas tokias rungtynes su labai galingu varžovu, sunku iš žaidėjų išsireikalauti kažko tokio, ko jie dar nėra patyrę. Mums tokia dvikova yra neįkainojama patirtis, todėl atsakomosiose rungtynėse leisime daugiau žaisti ir jaunimui, – žadėjo „Dragūno“ treneris. – Bet tuo pačiu stengsimės ištaisyti klaidas ir kovosime iki galo. Privalome laikytis drausmės visas rungtynes, turime priimti teisingus sprendimus ir susimesti įvarčius iš dėkingų progų. Tuomet galime tikėtis ir kitokio rezultato.“
Europos turnyruose „Dragūno“ rankininkai tarp 32-iejų stipriausių komandų pateko po daugiau negu dešimtmečio pertraukos. Šį sezoną „Dragūnas“ pagal reitingą iškart pateko į antrąjį etapą, kuriame nugalėjo Čekijos „Zubri“ komandą.
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