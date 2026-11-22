Istorija apie tai buvo papasakota ir „Žalgiris Insider“ pristato“ dokumentikos epizode „393“. Jame apie rekordą kalbėjo ne tik pats E.Ulanovas, bet ir jo komandos draugas – Marius Grigonis.
„Smagu dėl jo, vis tiek tai yra toks išskirtinis pasiekimas, kuriuo galima kažkam ir pasigirti. Po karjeros galės pasigirti. Aišku, jeigu advokataujate už Jankį (P.Jankūną – past.) – jis turėjo mažiau rungtynių. Čia Ulė turi pranašumą, bet šiaip smagu“, – šypsojosi M.Grigonis.
Pats M.Grigonis džiaugėsi ne tik pasiektu žalgiriečių kapitono sužaistų rungtynių rekordu, bet ir kitu šio pasiekimo aspektu – istorijos tąsa. E.Ulanovas sužaistų rungtynių rekordą perėmė iš kito kapitono pareigas ėjusio žalgiriečio – dabartinio klubo prezidento Pauliaus Jankūno.
„Smagu, kad jam pasiseka. Smagu, kad yra toks lietuvis, kuris iškart Jankiui pabaigus karjerą, galima sakyti, atsirado jo sekėjas. Dar ir iš Kauno. Smagu, kad yra Kaunas ir „Žalgiris“ – viskas smagiai sukrenta“, – aiškino gynėjas.
Dokumentikos epizode „393“ M.Grigonis papasakojo apie judviejų su E.Ulanovu ryšį – tiek aikštėje, tiek už jos ribų.
„Su Edgaru smagiai sekasi žaisti. Mes vienas kitą gerai suprantame. Viskas su juo labai paprasta ir suprantama. Jaučiu prieš jį žaisti gal ir nelabai būtų malonu – jis išprovokuoja labai daug pražangų. Bet su juo gaudomės, ko jam reikia, kur jis stiprus. Stengiesi tą išnaudoti, – teigė M.Grigonis. – Kaune turėtų labiau jį gerbti, nes buvo tokių sezonų, kur daug burbėdavo ant jo, nes kiek tokių dar yra kaip Ulė, kuris taip ilgai vienam klube ir stabiliai gerai žaistų ir, va, dar rekordą padaro.“
Visą epizodą „393“ jau dabar galima pamatyti „Žalgiris Insider“ platformoje.
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