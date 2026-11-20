EEVZA turnyro B grupės pirmosiose rungtynėse lenko Mateuszo Zarczynski treniruojamos lietuvės ketvirtadienį 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:13) įveikė Ukrainos bendraamžes.
Lietuvos tinklininkės turėjo iniciatyvą didžiąją laiko dalį. Pirmajame sete Ukrainos komanda surengė vieną sėkmingą atkarpą, kurios metu atitrūko ir taip išsiveržė į priekį. Visgi kituose setuose lietuvės tokių didelių duobių išvengė.
Antrajame ir trečiajame setuose Lietuvos rinktinė sužaidė solidžias pabaigas ir priartėjo prie pergalės. Ketvirtojo seto viduryje lietuvės įgijo solidžią persvarą ir varžovėms vilčių nebepaliko.
Lietuvos rinktinei net 28 taškus pelnė Nida Jociūtė, po 12 – Smiltė Vilimaitė ir Agnetė Korsakaitė, 9 – Gabrielė Leckauskaitė, 4 – Patricija Šliežauskaitė, 1 – Gabija Šlėgutė.
Penktadienį Lietuvos tinklininkės susitiks su estėmis, šeštadienį – su Azerbaidžanu. Sekmadienį vyks mačai dėl vietų.
Šio turnyro nugalėtojos iškovos tiesioginį kelialapį į Europos čempionato finalinį etapą. 2-5 vietas užimsiančios komandos pateks į antrąjį atrankos etapą.
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