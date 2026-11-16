Drama iki paskutinio taško: VU laimėjo Vilniaus tinklinio derbį

Didžiausia drama užfiksuota sostinėje, kur įvyko dviejų Vilniaus moterų komandų derbis. Po intriguojančios penkių setų kovos Vilniaus universitetas (VU) savo aikštėje 3:2 (19:25, 14:25, 25:19, 25:21, 15:12) palaužė VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipą.
Jaunosios VTC tinklininkės laimėjo pirmus du setus, bet vėliau labiau patyrusi VU komanda atstatė pusiausvyrą, o po lemiamo seto galiausiai išplėšė pergalę.
VU ekipai 13 taškų pelnė Emilija Mukaitė, 12 – Greta Morkūnaitė, 10 – Jovita Bukantytė. „Sostinės tauro-VTC“ gretose išsiskyrė Aurėja Vitosytė ir Juta Kundelytė (po 21 tšk.), Vaiva Sakalauskaitė (14 tšk.) ir Ugnė Dilytė (11 tšk.).
„Rungtynės buvo sudėtingos. Pradėjome jas labai sunkiai ir tą parodo pirmų dviejų setų rezultatai. Visgi vėliau pralaužėme ledus ir pasiekėme savo tikslą. Mūsų šio sezono tikslas yra kiekvienose rungtynėse kovoti iki galo ir žaisti su užsidegimu“, – kalbėjo VU tinklininkė G. Morkūnaitė.
„Mano nuomone mums pritrūko užsidegimo. Kai kuriose situacijoje bandėme lipti iš duobių, bet pritrūko charakterio. Šios rungtynės parodė, kad turime tobulinti gynybą, čia su stresinėmis situacijomis susitvarkyti nepavyko“, – pabrėžė „Sostinės tauro-VTC“ atstovė Juta Kundelytė.
Kitose rungtynėse čempiono titulą ginantis „Kauno-VDU“ klubas išvykoje 3:0 (25:17, 25:21, 25:8) nugalėjo Jonavos SC tinklininkes.
Viešnioms 12 taškų pelnė Emilija Barkauskaitė, 11 – Vakarė Bartkutė, po 10 – Neringa Kačinaitė bei Roberta Gabulaitė. Jonavos komandoje 14 taškų surinko Erika Senkutė, 6 – Neda Šveikauskaitė.
Čempionate pirmauja „Kaunas-VDU“ (9 tšk.), antrąją vietą užima VU (5 tšk.), trečiąją – VMSM „Sostinės tauras-VTC“ (3 tšk.).
Šį šeštadienį 13 val. „Kaunas-VDU“ su Jonavos SC ekipa susitiks VDU Valdo Adamkaus sporto centre, o 16 val. VU name priims „Raseinius“.
Vyrų čempionate ryškėja lyderiai
„Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionate antrąją pergalę iškovojo nugalėtojos titulą ginanti Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ komanda.
Ji turėjo nemažai paprakaituoti, bet svečiuose 3:1 (25:15, 23:25, 25:13, 25:20) įveikė Marijampolės „Sūduvą“.
Nugalėtojams 20 taškų pelnė Artūras Vincėlovičius, 18 – Garretas Schnitkeris, 11 – Erikas Makaras. „Sūduvos“ gretose 19 taškų surinko Algirdas Naučius, po 9 – Artūras Vasiljevas ir Airidas Uleckas.
Kitose rungtynėse Gargždų „Amber Volley“ klubas savo aikštėje 3:0 (25:16, 25:12, 25:15) įveikė Vilniaus universitetą.
Šeimininkams po 12 taškų pelnė Andrijus Čmirovas ir Daumantas Katinas, 9 – Edvinas Žaltauskas. VU komandoje rezultatyviausiai žaidė Linas Minius (11 tšk.) ir Karolis Palubinskas (5 tšk.).
Čempionate pirmauja „Amber Volley“ (7 tšk.), antrąją vietą užima „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ (6 tšk.), trečiąją – Alytaus „Ultra“ (3 tšk.).
Ateinantį šeštadienį 16 val. „Sūduva“ namuose susitiks su „Ultra“, o sekmadienį 17 val. alytiškius priims „Elga-Grafaitė-S-Sportas“.
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