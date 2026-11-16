Adomaitis apžvelgė „Žalgirio“ žaidėjų ir Jokubaičio galimybes atstovauti rinktinei

Lietuviai lapkričio 26-ąją Klaipėdoje priims Serbiją (6/2), lapkričio 29-ąją lankysis Bosnijoje ir Hercegovinoje (3/5).
Siekiant išsaugoti realistiškus šansus prasibrauti į pirmenybes būtinos abi pergalės.
Po pastarųjų rinktinės rungtynių pasikeitė Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ valdžia – prezidentu tapo Rolandas Skaisgirys, nacionalinės komandos strategu tapo Dainius Adomaitis.
Kitaip nei anksčiau, sudėties pristatymą vykdė ne prie stalo susėdę ALK vadovai, rėmėjai ir trenerių štabo nariai – žurnalistams į klausimus atsakinėjo vienintelis D.Adomaitis.
Prie rinktinės šturvalo strategas grįžta po etapo 2016–2019 metais. Iš savo posto jis tuomet pasitraukė neprasibrovus į Pasaulio taurės atkrintamąsias.
Kandidatus išrikiavęs D.Adomaitis apžvelgė planų sudėliojimo procesą ir svarbiausius faktorius „langų“ kovose.
„Ilgai vyko diskusijos dėl to galutinio sąrašo 24 žaidėjų, nes pradiniame buvo ženkliai daugiau pavardžių. Ilgai diskutavome su pačiais žaidėjais, treneriais ir žaidėjų klubais. Atsižvelgę į priešininkus ir traumas apsisprendėme dėl šio sąrašo. Klaipėdoje greičiausiai rinksis 14 žaidėjų, dėl kurių dar nesame apsisprendę iki galo. Kai kuriems dar liko keletas rungtynių, aktuali sveikatos problemų situacija kai kurių žaidėjų, kai kurie nėra optimalios formos, kas liečia sveikatą“, – teigė strategas.
– Sąraše yra šeši žalgiriečiai, kiek realu sulaukti jų visų jau pirmame mače?
– Rungtynėse su serbais situacija spręsis paskutinėmis dienomis. Kai kurios situacijos gal net valandomis. Viskas priklauso nuo „Žalgirio“ žaidėjų sveikatos, gal net kitų nei tie, kurie gali atvykti.
Geriausias scenarijus – bus žaidėjų, kurie rinktinėje bus nuo pirmadienio, o trečiadienį priimsime sprendimus prieš pat registruojant žaidėjus rungtynėms prieš Serbija.
– Arnas Butkevičius kalbėjo, kad veikiausiai prisijungs tik Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ar nors vienas žalgirietis, kuris žais Madride, gali jau kitą dieną žaisti Klaipėdoje?
– Svarstėme įvairius variantus. Sprendimai, kas liečia serbus, bus priimti prieš pat „deadline'ą“, kai reikės registruoti žaidėjus. Su bosniais bus žalgiriečių, kurie rungtyniaus Madride.
– Kokia yra Roko Jokubaičio situacija?
– Kaip tik šiandien jie atskrenda į Kauną ir vakare esame suplanavę susitikimą su komandos treneriu ir sporto direktoriumi. Šiandien vakare vyks diskusija, tada ir spręsime.
– Į kurią pusę krypsta ši diskusija?
– Su visais klubais, „Žalgiriu“, „Rytu“ ar užsienio komandomis, yra keli dalykai, kurie yra labai svarbūs. Vienas yra mūsų, trenerių, sprendimai, tada patys žaidėjai turi norėti žaisti, o tada jau yra diskusija su klubo vadovybe ir medicininiu personalu. Tada mūsų medicininis personalas turi visą informaciją apie čia ir užsienyje žaidžiančius žaidėjus. Viską sudedi į vieną ir stengiesi priimti geriausią sprendimą visiems. Nėra vieno žmogaus, kuris priimtų sprendimą.
Mes, treneriai, federacijos darbuotojai, įdedame maksimaliai jėgų, kad surinktų visus žaidėjus, kuriuos įmanoma turėti rinktinėje. Nė vienas nepasakė „nenoriu“, visi nori žaisti ir supranta situacijos rimtumą, bet ir situacija yra tokia, kokios dar nebuvo. Sprendimai nėra lengvi, bet tikimės, kad viskas bus gerai.
– Ar yra žaidėjų, kurių labai norėjote, bet jų tikrai nebus?
– Tikrai norėjome ir svarstėme Arną Veličką, bet patys labai gerai žinote, kad jis paskutines rungtynes sužaidė spalio 18-ą dieną, kai gavo traumą. Palaikėme su juo ryšį, jis treniravosi su jaunimo komanda, turėjo vieną treniruotę ir su pagrindine komanda. Pabendravus su treneriu ir generaliniu direktoriumi, jie sakė, kad yra pasirašę žaidėją, kuris jį pavaduos iki „lango“ ir planuoja, kad jis sugrįžti žaisti po „lango“. Vienas dalykas – po traumos nesužaidus nė vienerių rungtynių yra didelė rizika dėl jo krepšinio formos ir sveikatos. Kitas dalykas – 30 valandų kelionė iš Australijos. Daug svarstome su medicininiu personalo ir fizinio rengimo treneriu, nėra lengvų sprendimų. Įžaidėjo pozicija yra aktuali.
– Įžaidėjo pozicija kėlė daugiausiai galvos skausmo?
– Manau, kad įžaidėjo ir „ketvirtos“ pozicijos, čia reikėjo daugiausiai galvoti ir buvo įvairiausių minčių bei variantų, A, B, C ir taip toliau. Yra situacija su Roku, jis galėtų prisijungti, nes 24 dieną žaidžia namie su „Maccabi“. Daug priklauso nuo jo pačio ir klubo. Faktas, kad atsižvelgtume į jų rekomendacijas, kas liečia žaidybinį laiką, treniruočių pobūdį, į viską atsižvelgtume, turime personalą, kuris tuo pasirūpins ir jie tai žino. Norime, bet norais viskas nesibaigia.
– Lukas Lekavičius ir Marius Grigonis jau ilgai neatstovauja rinktinei. Dar galime tikėtis juos išvysti rinktinėje?
– Manau, kad čia turi būti jų pareiškimai ir sprendimai. Kiek kalbėjome, Marius labai aiškiai pasakė, kad rinktinei jau tarė „ačiū“, jo pasakymas buvo labai aiškus.
Su Luku turėjome vieną ir kitą pokalbį, irgi kaip ir apsisprendęs baigti karjerą rinktinėje, bet jo situacija yra dėl traumų. Turėjo kirkšnies traumą, dabar – raumens patempimas. Net jei būtų norėjęs, nebūtų galėjęs žaisti, nes šiuo metu yra traumuotas.
– Kurie iš šių žaidėjų yra garantuoti dėl vietos dvyliktuke?
– Tikimės, kad 14 žaidėjų, kuriuos planuojame pirmadienį kviesti į Klaipėdą, jie ir atvyks. Toks rungtynėms su Serbija, kurią planuoju. Pažiūrėsime pagal situaciją. Yra tų neaiškumų, kada kai kurie žaidėjai galėtų prisijungti. Planuojame 14, idealiu variantu, gali būti ir tik 12.
– Praėjo septyneri metai nuo pastarojo karto, kai treniravote rinktinę, žaidėjai pasikeitė. Kaip žvelgiate į naują žaidėjų lauką, iš kurio turite pasirinkimą?
– Yra dalis žaidėjų, kuriuos žinai nuo seniau ir labai gerai, yra dalis, kuriuos daugiau esu stebėjęs, kaip rungtyniauja. Tik bendravęs, kaip mes sakome, nesičiupinėjęs, nesame kartu dirbę.
Vienas dalykas, kas mane visada žavi Lietuvoje – žaidėjai nori žaisti rinktinėje, yra tikrai užsivedė dėl tos galimybės. Jie nori. Lietuviai visame pasaulyje yra norimi, visi treneriai atsiliepia labai gerai, geri charakteriai, gerai treniruojami. Čia niekada nebuvo problemų ir niekada nebus.
Karta keičiasi, nauja, bendravimas yra truputį kitoks, keičiasi prioritetai, bet man svarbiausia yra žaidėjų noras atstovauti savo šaliai. Tai buvo ir tai yra.
– Ramu, kad Ignas Sargiūnas bus šiame „lange“?
– Eurolygos komandos, kurios turi susikomplektavę daug žaidėjų, kaip „Fenerbahče“ turi 14 ar 16 žaidėjų, viskas keičiasi kiekvieneriose rungtynėse. Šaras yra labai patenkintas Igno progresu ir tuo, kaip prisijungė. Faktas, kad turi prisitaikyti Eurolygoje, daug naujų dalykų, o Šaras nėra lengviausias treneris, prie kurio reiktų prisitaikyti. Daug dalykų, kuriuos labai akcentuoja ir jam yra labai svarbūs, gal kitiems treneriams svarbūs kiti dalykai. Svarbiausia, kad būtų sveikas. Žaidžia aukščiausiame lygyje, pas geriausią Europos trenerį, idealesnės vietos tobulėti nėra. 24-ą dieną žaidžia rungtynes Barselonoje ir tikimės, kad trečiadienį prisijungs prie komandos.
– Su visais klubais bendrauti sekasi panašiai vienodai?
– Daug kur klubuose yra pažįstamų žmonių iš seniau, su kuriais susipažinome naujai, nes yra pasikeitusių žmonių. Iš visų yra geranoriškumas, visi supranta, kad sistema yra tokia, visi stengiasi prisitaikyti ir nori turėti gerą ryšį su klubais, žaidėjais ir treneriais. Tai yra normalu.
Man nėra normalu, kad ši sistema prasidėjo 2017-aisiais, prieš devynerius metus ir visis tada kalbėjo, kad labai sudėtinga prisikviesti žaidėjus iš Eurolygos, žaidėjai neatvažiuoja ir taip toliau. Man keisčiausia, kad per devynerius niekas visiškai nepasikeitė į gerą pusę. Nėra sistemos, kad žaidėjams būtų patogu ir gerai suorganizuota atstovauti savo šaliai. Man dėl to labiausiai keista ir gaila. Ne iš vieno girdėjau, kad norėtų žaisti, ne tik lietuviai, bet ir užsieniečiai, kurie atstovauja kitoms rinktinėms. Dėl to labiausiai keista ir gaila. Patys žaidėjai nukenčia, tada ir jūs, žiniasklaida, kalbate apie žaidėjų sprendimus. Yra situacijų, kai žaidėjai turi rimtų sveikatos problemų, bet klubai to neakcentuoja ir net slepia nuo priešininkų. Tada gaunasi, kad žaidėjas „nenori“. Visi nori važiuoti į rinktinę, galiu nukirsti šitą. Sistema tokia yra ir turime prisitaikyti.
– Lukas Uleckas solidžiai debiutavo Ispanijoje, kaip vertinate jo šansus būti dvyliktuke?
– Manau, kad labai geras jo pačio sprendimas buvo važiuoti ir pasinaudoti galimybe žaisti Ispanijoje. Jis yra tinkamas tai lygai, gali žaisti per dvi pozicijas, „trečioje“ ir „ketvirtoje“, geras IQ, pats gali prisitaikyti prie įvairių situaciją. Gaila, kad treniruotėje pasisuko koją ir pastarosiose rungtynėse nežaidė.
Kiekvienas turi šansą, bet iki kito pirmadienio, kai planuojame rinktis, dar savaitė. Kai kurie žaidėjai dar sužais trejas rungtynes. Labiausiai noriu, kad niekas nepatirtų traumų, visi būtų sveiki ir galėtume važiuoti su tuo pirmu variantu.
– Kokį įspūdį Augustas Marčiulionis palieka šį sezoną?
– Vienas iš tų jaunų žaidėjų, kurio progresas ir žaidimas labai džiugina. Gyvai teko stebėti jų rungtynes prieš „Trabzonspor“ jis buvo labai solidus savo sprendimuose, kaip komandą valdo aikštelėje. Prieš „Žalgirį“ ir vakar prieš Jonavos ekipą buvo solidžios rungtynės. Labiausiai džiugu matyti jo progresą. Visada yra dalykų, kuriuos gali daryti geriau, bet labiausiai džiugina, kad žaidžia laiminčioje ir aukštas ambicijas turinčioje komandoje bei gali tobulėti.
– Pavyksta sekti pulsą, kaip šiam „langui“ ruošiamasi Serbijoje?
– Kažkiek informacijos turime oficialios, kažkiek neoficialios, bet labiau koncentruojamės į save. Žiūrime į žaidėjus, kurie gali atvykti, kurie žaidė ankstesniuose „languose“. Rističius buvo svarbus žaidėjas, bet dabar žaidžia antroje Japonijos lygoje ir turbūt negalės atvykti. Ta informacija apie daug ką paaiškės paskutiniu momentu.
„Partizan“ 25-ą dieną žaidžia Dubajuje, kandidatų yra abejose komandose, tad daug kas turbūt taip pat spręsis paskutinėmis akimirkomis. Laukiame jų 24 žaidėjų sąrašo, bus aiškiau. Gaudome informaciją, kurią patys galime pasiekti ir su kuria padeda dirbtinis intelektas.
– „Langų“ sistema jums buvo sėkminga, rezultatai buvo geri. Ar galite įvardinti keletą savo faktorių, kaip pasiekti rezultatų tokioje sistemoje?
– Labai skirtingos situacijos. Į „langų“ sistemą įėjome turėdami vasarą Europos čempionatą. Pasiruošime Europos čempionatui kvietėmės žaidėjus vasarą ir jau galvojome apie tą sistemą, kuri prasidės. Dabartinėje situacijoje yra truputį kitaip, faktas, kad labai daug dalykų priklausys nuo pačių žaidėjų. Čia ne taktikos ar treneriai bus pagrindiniai, žaidėjai bus pagrindiniai asmenys, kurie priims sprendimus. Mes turime pasirinkti sudėtį ir žaidybinį planą, rasti geriausius variantus, kiek yra įmanoma, neapkraunant žaidėjų ta informacija.
Ten atėjome pasiruošę per vasarą ir buvo tęstinumas, o dabar realiai turėsime dvi treniruotes, kad įvestume dalykus ir bandytume prisitaikyti su tais dalykais, kurie žaidėjams nebūtų nauji. Gal ir klubuose šiuo metu tai žaidžia. Su treneriais daug apie tai diskutuojame ir galutinis paveikslas yra praktiškai aiškus. Faktas, kad reikės tik prisitaikyti prie žaidėjų. Praeities rezultatai, kaip finansiniame raštingume, negalioja ateities rezultatuose.
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