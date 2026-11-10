U16 tinklinio rinktinę Europos čempionato atrankai ruošiantis Zarczynski: „Iš merginų reikalauju daug“

EEVZA turnyras lapkričio 19-22 dienomis vyks Estijoje. Lietuvės pateko į B grupę, kurioje išmėgins jėgas su Azerbaidžano, Ukrainos ir Estijos komandomis. A grupėje varžysis Suomija, Sakartvelas ir Lenkija.
Turnyro nugalėtojos iškart pateks į finalinį Europos čempionato etapą. 2-5 vietas užimsiančios ekipos pateks į antrąjį atrankos etapą.
Lietuvos U16 merginų tinklinio rinktinę treniruoja specialistas iš Lenkijos Mateuszas Zarczynski, padedamas Lietuvos trenerio Aurimo Dyglio ir asistentės Mortos Gailiūtės. Jis šiemet dirbo ir su Lietuvos moterų rinktine.
Jaunųjų tinklininkių atranka prasidėjo kandidačių sąraše turint 46 pavardes. 23 iš jų buvo pakviestos į pasiruošimo bei atrankos stovyklas.
„Darbas vyksta gerai. Šiame etape esu patenkintas tuo, ką nuveikėme, ir merginų požiūriu į darbą. Jos turėjo suprasti, kad atstovavimas nacionalinei rinktinei skiriasi nuo žaidimo klube, todėl iš jų reikalauju daug, ypač kalbant apie susikaupimą, discipliną ir darbo etiką“, – akcentavo M. Zarczynski.
Treneris prisipažįsta, kad didžiausias iššūkis renkant galutinę rinktinės sudėtį – labai ribotas laikas.
„Turime pasirinkti žaidėjas, kurios kuo greičiau galėtų tapti tikra komanda, todėl vertiname ne tik jų tinklinio įgūdžius, bet ir požiūrį į darbą, tarpusavio bendravimą bei gebėjimą veikti kartu. Konkurencija dėl vietų rinktinėje yra didelė, nors pasirengimo laikotarpis ir labai trumpas“, – sakė Lenkijos specialistas.
M. Zarczynski tikisi, kad pavyks prasmingai išnaudoti likusias dienas iki išvykos į Estiją ir merginos bus pasirengusios kovai su pajėgiomis varžovėmis.
„Dar turime daug ką tobulinti, tačiau svarbiausia – žaisti kaip vienai komandai ir kovoti dėl kiekvieno kamuolio. Norėtume padirbėti ties daugybe smulkių techninių ir taktinių detalių, tačiau dėl riboto laiko mūsų prioritetas yra komandinės dvasios, tarpusavio komunikacijos ir žaidimo stabilumo stiprinimas“, – kalbėjo M. Zarczynski.
Jis neslepia, kad darbas su jaunomis tinklininkėmis yra gerokai kitoks nei su geriausiomis šalies žaidėjomis treniruojant moterų nacionalinę komandą.
„Didžiausias skirtumas – darbo etika ir požiūris į darbą. Su jaunomis žaidėjomis turime mokytis ne tik tinklinio pagrindų, bet ir to, kaip treniruotis, kaip pasiruošti rungtynėms, kaip bendrauti ir kaip suprasti įvairias žaidybines situacijas. Kai kurios žaidėjos anksčiau net nėra žaidusios pagal 5–1 sistemą. Pats tinklinio treniruočių procesas yra gana panašus, daug dėmesio skiriame technikai, tačiau pagrindinis iššūkis – suburti komandą ir išmokyti žaidėjas veikti išvien aikštėje“, – pasakojo treneris.
Kartu su M. Zarczynski Lietuvos merginas lemiamoms kovoms ruošia ir treneris Aurimas Dyglys. Jis taip pat yra patenkintas žaidėjų darbu ir tiki jų galimybėmis pakovoti dėl vietos Europos čempionate.
„Po truputį matome, kad galime žaisti. Dar reikia nemažai ką patobulinti, ypač ryšį tarp žaidėjų, bet viskas jau virstą į neblogą kolektyvą. Matome merginų didelį nusiteikimą ir norą dirbti dėl Lietuvos rinktinės, – sakė A. Dyglys. – Turime augančių perspektyvių gabių žaidėjų, tereikia dar šiek tiek apsišlifuot ir galėsime žaisti gerą tinklinį. Rezultatus pamatysime jau greitai. Šiai kartai tikrai netrūksta kovingumo ir darbštumo. Labai smagu, kad yra buriamos rinktinės ir bandoma užtikrinti rinktinių tęstinumą. Jei visos šios merginos toliau uoliai dirbs ir sportuos, tai Lietuvos moterų tinklinio ateitis bus tikrai šviesi.“
Lietuvos U16 merginų tinklinio rinktinei atstovaus Kauno „SM Starto“, Palangos SC, VMSM „Sostinės tauro“, Raseinių KKSC ir Klaipėdos „Viesulo“ atstovės.
„Pamažu vis aiškiau matome Lietuvos merginų tinklinio potencialą. Kiekvienoje amžiaus grupėje atsiranda talentingų žaidėjų, kurios turi galimybių siekti aukšto sportinio meistriškumo. Vis daugiau mūsų tinklininkių renkasi tobulėjimą užsienio klubuose, žaidžia JAV universitetų NCAA varžybose. Tai rodo, kad mūsų merginos turi ambicijų ir galimybių siekti daugiau.
Mūsų užduotis – sukurti nuoseklią sistemą, kuri padėtų talentingoms žaidėjoms augti nuo jaunimo rinktinių iki nacionalinės moterų rinktinės. Tik neseniai pradėjome kryptingiau dirbti šia linkme ir dar ieškome geriausių sprendimų, atsižvelgdami į turimus išteklius. Tačiau jau aiškiau matome, kur turime judėti. Tai ilgas procesas, reikalaujantis finansinių išteklių, trenerių ir klubų bendradarbiavimo, kantrybės bei nuoseklaus darbo. Svarbiausia – užtikrinti tęstinumą, kad šiandien augantys talentai ateityje taptų stiprios Lietuvos moterų rinktinės pagrindu“, – sako Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka.
Lietuvos rinktinės sudėtis: Gabija Šlėgutė, Elzė Tvardauskaitė, Smiltė Vilimaitė, Agnetė Korsakaitė, Izabelė Breimelytė, Rugilė Arštikytė, Ainė Giedraitytė, Gabrielė Lečkauskaitė, Radvilė Dimšaitė, Vėjūnė Viršilaitė, Patricija Sliežauskaitė, Emilija Miliūtė, Urtė Glotovaitė, Nida Jociūtė.
Europos U16 merginų tinklinio čempionato finalinis etapas vyks 2027 metų rugpjūčio 6-15 dienomis Slovakijoje ir Vengrijoje.
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