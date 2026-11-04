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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

„Kauno-VDU“ tinklininkėms nepavyko palaužti Ispanijos čempionato lyderių

2026-11-04 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 21:55
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„Kauno-VDU“ komandai nepavyko peržengti pirmojo CEV Iššūkio taurės turnyro barjero. Pirmajame turnyro rate kaunietės dukart nusileido Ispanijos pirmenybėse be pralaimėjimų žygiuojančiai „Avarca de Menorca“ ekipai.

Rungtynių akimirka | Evaldo Šemioto nuotr.
GALERIJA (8)

„Kauno-VDU“ komandai nepavyko peržengti pirmojo CEV Iššūkio taurės turnyro barjero. Pirmajame turnyro rate kaunietės dukart nusileido Ispanijos pirmenybėse be pralaimėjimų žygiuojančiai „Avarca de Menorca“ ekipai.

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Atsakomosiose rungtynėse savo aikštėje trečiadienį kaunietės varžovėms nusileido 0:3 (23:25, 21:25, 20:25).

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. CEV Iššūkio taurės turnyras: „Kaunas-VDU“ - „Avarca de Menorca“

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Kauno komanda pirmuosius du setus žaidė lygiai su pajėgiomis priešininkėmis ir tik setų pabaigose ispanės įrodydavo pranašumą. Trečiajame sete Ispanijos klubas žaidė užtikrinčiau ir neleido „Kaunui-VDU“ pratęsti mačo bei sezono Europoje.

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Šeimininkėms 14 taškų pelnė Indrė Sorokaitė, 10 – Vilūnė Rauluševičiūtė, 9 – Vakarė Bartkutė, 5 – Neringa Kačinaitė, 4 – Emilija Barkauskaitė, 3 – Roberta Gabulaitė, po 1 – Marija Melieškaitė, Eglė Makauskaitė ir Karolina Pravdinskaitė.

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Ispanijos komandoje rezultatyviausia buvo Marcella Rodriguez Iglesias (16 tšk.).

„Sužaidėme tikrai neblogai, ypač pirmus du setus. Aikštėje buvo kovinga atmosfera ir, manau, komanda mėgavosi žaidimu. Kelios mūsų pačių klaidos neleido laimėti setų. Varžovės vedė greitą žaidimą, prie kurio nesame pratusios. Tokios rungtynės parodo, kur turime dar tobulėti. Išsianalizuosime ir treniruosimės ties silpnosiomis vietomis, kad pasiektume savo tikslus Lietuvos ir Baltijos čempionatuose“, – pasakojo geriausia žaidėja „Kauno-VDU“ gretose pripažinta Rusnė Rutkauskaitė.

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Kauniečių trenerė Viltė Bogdanovič taip pat išskyrė pademonstruotą kovingumą ir pripažino, kad varžovių meistriškumas išties aukštas.

„Pralaimėjome 0:3, tačiau kovojome – merginos tikrai stengėsi. Galėjome padaryti dar mažiau savų klaidų, bet reikia pripažinti ir varžovių meistriškumą: Ispanijos komanda puikiai gynėsi ir drausmingai vykdė trenerio nurodymus. Mums tai buvo vertinga patirtis, parodžiusi, kur dar turime tobulėti“, – sake V. Bogdanovič.

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Trenerė taip pat pabrėžė, kad VDU Valdo Adamkaus sporto centro salėje susirinkę žiūrovai sukūrė puikią atmosferą.

„Didžiulis ačiū žiūrovams, užpildžiusiems tribūnas. Buvo nuostabu jausti jūsų palaikymą ir kartu trečiadienio vakarą Kaune sukurti tikrą tinklinio šventę su aukšto lygio rungtynėmis“, – dėkojo V. Bogdanovič.

Pirmąsias rungtynes Ispanijoje „Avarca de Menorca“ laimėjo 3:1.

Sezoną Kauno klubas pratęs jau šeštadienį, kai „Teida“ Lietuvos moterų pirmenybių rungtynėse namuose priims Raseinių „Raseinių“ ekipą.

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