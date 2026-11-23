Moterų grupėje varžėsi 17 žaidėjų. Tiek pat, kiek rekordiniais 2025-aisiais. Trečius metus iš eilės triumfavo Gertrūda Kudirkaitė. Finale 18-metė sportininkė per 14 minučių 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) įveikė Grytę Pupelienę, o per visą turnyrą nepralaimėjo nė vieno geimo. Tris titulus iš eilės Lietuvos moterų skvošo istorijoje iki šiol buvo iškovojusi tik pirmoji šalies čempionė Rita Paškevičiūtė (2013–2015 m.). Pernai bronzą iškovojusi G. Pupelienė šiemet pasipuošė sidabru. Į finalą ji pateko po didžiausios moterų varžybų staigmenos: pusfinalyje, pralaimėdama 0:2, atsitiesė ir 3:2 (5:11, 5:11, 11:8, 11:6, 11:6) įveikė pirmąja skirstytą triskart šalies čempionę R. Grigaitienę. Bronzos medalį iškovojo R. Grigaitienė, mače dėl trečiosios vietos 3:1 (7:11, 11:5, 11:7, 11:4) įveikusi Korneliją Kranauskaitę.
Vyrų grupėje čempiono titulą apgynė 30-metis Diyanas Schnideris. Finale jis per 26 minutes 3:0 (12:10, 11:4, 11:6) įveikė Joną Narbutą – lygiai tokiu pat rezultatu, kaip ir pernykščiame finale. Šįkart J. Narbutas pasipriešino atkakliau: surinko 20 taškų (pernai – 15), o pirmąjį geimą pralaimėjo tik 10:12. Per visą turnyrą D. Schnideris nepralaimėjo nė vieno geimo, o pusfinalyje 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) nugalėjo Lauryną Minkų. Pietų Afrikos Respublikoje gimęs ir užaugęs, šiuo metu Vokietijoje gyvenantis D. Schnideris Lietuvos pilietybę turi prosenelės dėka. Vokietijos Bundeslygoje jis atstovauja „SRC Duisburg“ komandai. J. Narbutui tai jau trečias sidabras iš eilės. Šeštus metus iš eilės jis patenka tarp keturių stipriausių šalies žaidėjų: 2021 ir 2022 m. buvo ketvirtas, 2023 m. – trečias, o nuo 2024 m. kasmet žaidžia finale. Pusfinalyje J. Narbutas 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) įveikė Ričardą Stasevičių. Šiemet jis jau tapo Lietuvos veteranų čempionu, o spalį Hamburge vykusiame tarptautiniame „German Masters 2026“ turnyre iškovojo bronzą.
Bronzos medalį iškovojo Laurynas Minkus rezultatu 3:0 (11:9, 11:1, 11:7) įveikęs R. Stasevičių. Stipriausioje grupėje L. Minkus trečias buvo ir 2022 m. Ketvirtąja vieta tenkintis turėjęs Lietuvos veteranų (45+) čempionas R. Stasevičius šeštadienį laimėjo du penkių geimų mačus: įveikė Edviną Vasiliauską (atsilikdamas 0:2) ir trečiuoju skirstytą Andrių Stančaitį (penktame geime 12:10).
Palyginti su pernai, šiemet mačai tapo atkaklesni: nors jų sužaista mažiau (180, pernai – 190), geimų buvo daugiau (646, pernai – 623), o vidutinė mačo trukmė pailgėjo nuo 17,5 iki 18,3 minutės.
Lietuvos skvošo asociacijos prezidentas, Laurynas Minkus sako, kad čempionatas atspindi sporto šakos augimą.
„Čempionate matėme ir patyrusius lyderius, ir drąsiai jiems besipriešinantį jaunimą. Ačiū rėmėjams, savanoriams, bendruomenei“ – be jų tokio dydžio čempionato nesurengtume“, – teigia L. Minkus.
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