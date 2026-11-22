Magnus Carlsen explains why he forfeited today's fast classic game: "The tournament is kind of over and, yeah, I wanted to play the games I wanted to play." #TotalChess https://t.co/FU1aopbriN— Chess.com News (@ChesscomNews) November 20, 2026
Šeštadienį paskelbtą FIDE pareiškimą pasirašė organizacijos prezidentas Timuras Turlovas ir viceprezidentas Viswanathanas Anandas. Jame pabrėžiama, kad per paskutines keturias turnyro dienas M. Carlsenas atsisakė žaisti penkias partijas.
Ypač daug kritikos sulaukė trys norvego neatvykimai į dvikovas su Vladislavu Artemjevu. Ketvirtadienį jis atsisakė žaisti dvi greitųjų šachmatų partijas, o penktadienį – vieną greitųjų klasikinių šachmatų partiją. Dvikovą M. Carlsenas galiausiai laimėjo lemiamoje „Armagedono“ partijoje.
„Toks pasikartojantis netinkamas elgesys kenkia sąžiningo žaidimo principams ir varžybų teisingumui. Tokio precedento aukščiausio lygio profesionaliuose šachmatuose dar nebuvo“, – teigiama FIDE pareiškime.
Federacija pridūrė, kad toks elgesys neatitinka oficialių varžybų dalyviams keliamų profesionalumo standartų. Taip pat pažymėta, jog dėl savo statuso ir reikšmingo vaidmens populiarinant šachmatus M. Carlsenas turi ypatingą atsakomybę. Jo veiksmai gali pakenkti varžybų reputacijai ir parodyti nepagarbą varžovams, žiūrovams bei turnyro partneriams.
Etikos ir drausmės komisija atliks nepriklausomą tyrimą. Nustačius pažeidimą, norvegui gali būti skirtas įspėjimas, piniginė bauda arba diskvalifikacija.
M. Carlsenas jau anksčiau buvo baustas šios komisijos. 2023 metų gruodį jam skirta 10 tūkst. eurų bauda už pasitraukimą iš 2022 metų „Sinquefield Cup“ turnyro be pateisinamos priežasties. Tuomet norvegas pasitraukė po pralaimėjimo Hansui Niemannui, tačiau dėl kitų trijų jam pateiktų kaltinimų buvo išteisintas.
Atskirą tyrimą FIDE pradės ir dėl turnyro teisėjų. Organizacijos teigimu, jie faktiškai atsisakė atsakomybės už FIDE šachmatų taisyklių bei turnyro nuostatų laikymosi užtikrinimą. Jų veiksmai perduoti nagrinėti Teisėjų komisijai ir jos drausmės pakomitečiui.
M. Carlseno elgesį turnyro metu kritikavo ir kiti šachmatų didmeistriai. Fabiano Caruana teigė, kad norvego sprendimas yra netinkamas, ypač todėl, kad šį kartą jis atsisakė žaisti jau prasidėjus dvikovai.
„Nemanau, kad tai gerai. Pirmasis toks atvejis jau nebuvo geras, tačiau dabar situacija dar blogesnė, nes jis pasitraukė dvikovos viduryje. Manau, kad jeigu nežaidi, turėtum tiesiog nepradėti mačo“, – „ChessBase India“ sakė amerikietis.
Kitas didmeistris Janas Nepomniaščij ragino pašalinti M. Carlseną iš turnyro. Jis tokį elgesį pavadino nepagarba.
Maxime'as Vachier-Lagrave turnyrą įvardijo kaip vertingą eksperimentą, tačiau apgailestavo, kad kai kurie žaidėjai nusprendė patys atsidurti dėmesio centre. Levonas Aronianas į situaciją pažvelgė kiek kitaip ir teigė, kad M. Carlseno veiksmai gali tapti savotiška dovana šachmatams.
Norvegas savo sprendimus komentavo ir Norvegijos televizijai TV 2. Paklaustas, kodėl atsisakė žaisti paskutinę klasikinę partiją, jis tikino tiesiog neturėjęs noro.
„Jeigu būčiau jautęsis puikiai, būčiau žaidęs, tačiau jaučiausi pavargęs ir viskuo nusivylęs. Tiesiog visiškai nenorėjau žaisti“, – aiškino M. Carlsenas.
Jis taip pat neslėpė, kad jo požiūris į šachmatų varžybas pasikeitė. Norvegas teigė, kad kiti žaidėjai vis dar siekia klasikinio pasaulio čempiono titulo, o jam tai nebėra svarbu. Pasak M. Carlseno, skiriasi ir jų supratimas apie tai, kokie turėtų būti aukščiausio lygio šachmatai. Didmeistris atvirai kalbėjo ir apie savo statuso suteikiamą laisvę.
„Daugelį metų buvau įpratęs elgtis pagal savo taisykles, nes įvairių turnyrų organizatoriams manęs reikia labiau nei man jų. Finansiniu požiūriu šis turnyras man nėra svarbus. Todėl kartais priimu gana ciniškus ir savanaudiškus sprendimus“, – pripažino jis.
M. Carlsenas taip pat atskleidė, kad į Budapeštą atvyko stokodamas motyvacijos ir labiau norėjo būti su šeima. Pasak jo, nenoras dalyvauti turnyre sukėlė savotišką neigiamą grandininę reakciją, dėl kurios viskas tik blogėjo. Vis dėlto norvegas pripažino, kad jo sprendimams įtakos turėjo ir reitingas. Anksčiau jis buvo atskleidęs, kad atsisakė žaisti dvi greitųjų šachmatų partijas su V. Artemjevu, nes rizikavo nukristi žemiau 2800 taškų tiek klasikinių, tiek greitųjų šachmatų reitinguose.
„Suprantu šį argumentą, tačiau reitingas man vis tiek šiek tiek svarbus. Visiškai neturėjau jėgų žaisti greitųjų šachmatų. Žinoma, tai ciniška, bet kovojome dėl 17-osios vietos, todėl reitingo taškai ir panašūs dalykai turi reikšmės“, – aiškino M. Carlsenas.
Skandalas prasidėjo po to, kai norvegas per dešimt grupių etapo greitųjų klasikinių šachmatų partijų neiškovojo nė vienos pergalės ir liko kovoti dėl 17–20 vietų. Vėliau jis užsitikrino triuškinamą 11,5:0,5 persvarą prieš Bibisarą Assaubajevą, tačiau atsisakė žaisti paskutinę partiją. Varžovė laukė visas 15 minučių, kol jai buvo įskaityta pergalė be kovos.
MAGNUS CARLSEN FORFEITS AGAINST WOMEN’S WORLD NO. 4 BIBISARA ASSAUBAYEVA! ♟️ At the Total Chess World Championship, Magnus forfeited his Fast Classic game after securing the day’s result through Rapid and Blitz HIGHLY DISRESPECTFUL BEHAVIOUR!!! https://t.co/nHfHAaULUz— The Khel India (@TheKhelIndia) November 18, 2026
M. Carlsenas tikino norėjęs asmeniškai informuoti B. Assaubajevą apie savo sprendimą, tačiau jos nerado. Jis tikėjosi, kad žinią perduos turnyro organizatoriai, tačiau tai nebuvo padaryta.
Nepaisant kilusio skandalo, norvegas įžvelgė potencialo naujajame turnyro formate. Jis pasiūlė keisti grupių sudarymo principą ir kasdien žaisti visų trijų formatų partijas. Vis dėlto į klausimą, ar ateityje vėl dalyvautų tokiose varžybose, konkretaus atsakymo nepateikė. M. Carlsenas taip pat patvirtino, kad greičiausiai kitąmet dalyvaus „Norway Chess“ turnyre. Jis neatmetė galimybės startuoti ir gruodžio 26–30 dienomis Stambule vyksiančiuose pasaulio greitųjų bei žaibo šachmatų čempionatuose. Pastaruosius norvegas vertina palankiau dėl trumpesnės trukmės – šios varžybos vyksta penkias dienas.
„Man tiesiog nesinori tam skirti savo laiko“, – Budapešto turnyrą apibendrino M. Carlsenas.
Turnyrą laimėjo Alireza Firouzja, pelnęs 80 tūkst. JAV dolerių prizą.
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