Keturių pasaulio jaunimo čempionatų nugalėtoja M. Shimada visą varžybų laiką išlaikė lyderės poziciją. Laisvojoje programoje pagal Christopherio Tino kūrinį „Waloyo Yamoni“ ji surinko 150,43 balo, o galutinė jos taškų suma siekė 229,49. Sidabro medalį iškovojo Europos čempionė estė Niina Petrokina, nuo nugalėtojos atsilikusi 15,43 balo. JAV atstovė Isabeau Levito pakilo iš šeštosios vietos po trumposios programos ir pelnė bronzą.
Vyrų varžybose aukso medaliu džiaugėsi estas Mihhailas Selevko. Jis išsaugojo po trumposios programos turėtą lyderio poziciją ir surinko 254,99 balo. Sidabras atiteko švedui Andreasui Nordebackui (240,94), o bronza – japonui Kazuki Tomono (237,75).
Didelį šuolį atliko Prancūzijos atstovas Adamas Siao Him Fa. Po trumposios programos jis buvo vos 12-as, tačiau laisvojoje programoje pasiekė antrą geriausią rezultatą ir galutinėje įskaitoje pakilo į ketvirtąją vietą. Europos čempionas šį sezoną jau buvo laimėjęs pirmąjį etapą gimtajame Anžė mieste, tačiau jo pasirengimą vėliau apsunkino čiurnos uždegimas.
Porų varžybose triumfavo Vokietijos duetas Annika Hocke ir Robertas Kunkelis. Jie aplenkė kanadiečius Liją Pereira ir Trenntą Michaud, kurie po trumposios programos buvo pirmi, tačiau laisvojoje programoje užėmė tik trečiąją vietą. Galutinėje įskaitoje vokiečiai surinko vos 1,12 balo daugiau už varžovus.
Šokių ant ledo varžybose antrąją sezono pergalę iškovojo olimpiniai čempionai prancūzai Guillaume'as Cizeronas ir Laurence Fournier Beaudry. Europos ir pasaulio čempionai surinko 212,91 balo ir net 22 balais aplenkė antrąją vietą užėmusius suomius Juulią Turkkilą ir Matthiasą Versluisą. Trečiąją vietą užėmė JAV atstovai Oona ir Gage'as Brownai.
Prancūzijos duetas į lyderio poziciją išsiveržė po ritminio šokio, kuriame pasirodė pagal ispaniškosios Rosalios muziką sukurtą flamenko programą.
Į gruodį Kinijoje vyksiantį „Grand Prix“ finalą pateks šeši geriausi kiekvienos disciplinos sportininkai ar duetai. G. Cizeronas ir L. Fournier Beaudry vietą finale jau užsitikrino po pergalės Helsinkyje.
Varžybos Suomijoje vyko be Rusijos čiuožėjų. Jie buvo priversti pasitraukti po to, kai Suomijos valdžia dėl rusų tęsiamo karo Ukrainoje atsisakė išduoti jiems vizas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.