Prancūzo vedama „Spurs“ ekipa namuose 114:91 sutriuškino Naujojo Orleano „Pelicans“ ir iškovojo 14-ąją sezono pergalę.
V. Wembanyama pelnė net 50 taškų, atkovojo 19 kamuolių, blokavo 5 metimus ir perėmė 4 kamuolius.
Jis tapo pirmuoju krepšininku NBA istorijoje, per vienerias rungtynes pasiekusiu bent 50 taškų, 15 atkovotų kamuolių, 5 blokuotų metimų ir 4 perimtų kamuolių ribas.
Net 32 taškus prancūzas surinko dar pirmoje rungtynių pusėje.
Tai buvo jau antrasis V. Wembanyamos 50 taškų pasirodymas šį mėnesį. Lapkričio 4 dieną rungtynėse su Dalaso „Mavericks“ jis pelnė 52 taškus.
Po susitikimo paklaustas apie įspūdingus individualius pasiekimus, aukštaūgis pateikė intriguojantį atsakymą.
„Tai labai ypatingas jausmas. Skirtingai nei daugelis mano kolegų, aš nelabai moku dirbtinai gerinti savo statistiką, todėl tokius rezultatus pasiekiau rečiau, nei turėčiau“, – kalbėjo V. Wembanyama.
Prancūzas taip pat buvo paklaustas, ar geriausi NBA žaidėjai rungtynių metu galvoja apie savo statistinius rodiklius.
„Galbūt, bet manau, kad tai klausimas jums. Didieji žaidėjai apie tokius dalykus negalvoja.
Nemanau, kad LeBronas, Shai, Jokičius ar Dončičius apie tai galvoja. Jie man yra pavyzdžiai, todėl ir pats stengiuosi apie tai negalvoti“, – aiškino V. Wembanyama.
Prancūzas šį sezoną demonstruoja įspūdingą sportinę formą ir yra tarp pagrindinių pretendentų į NBA naudingiausio žaidėjo apdovanojimą.
V. Wembanyama vidutiniškai pelno po 29,9 taško, atkovoja 12 kamuolių ir atlieka 3,2 rezultatyvaus perdavimo.
„Spurs“ su 14 pergalių ir 3 pralaimėjimais dalijasi pirmąją Vakarų konferencijos vietą su Los Andželo „Lakers“.
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